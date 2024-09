Alle Pläne zum Rot-Weiß-Rot-Fonds – mit Wirtschaftsminister Martin Kocher

Bald wird in Österreich gewählt, und da lohnt es sich auch einmal, mit einem Vertreter der Bundesregierung in Sachen Startup-Politik ein wenig zurück und auch nach vorne zu blicken. Vor allem ein so genannter Rot-Weiß-Rot-Fonds für mehr Risikokapital in Österreich steht bereits im Wahlprogramm der ÖVP und wurde diese Woche schon von allen Parlamentsparteien diskutiert.

Wir haben heute Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) zu Gast, der die Idee des Rot-Weiß-Rot-Fonds klar unterstützt – und mit ihm wollen wir im Detail besprechen, was sich hinter dem Konzept verbirgt. Die Themen:

Rückblick auf die Startup-Politik der Regierung

Zwischenfazit zur FlexCo

Mitarbeiter:innenbeteiligung

Rot-Weiß-Rot-Fonds – was ist der Plan?

Wo der Dach-Fonds angesiedelt werden soll

Wo das Geld herkommen soll & staatliche Garantien

