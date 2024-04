Mazing: Wiener AR-Startup erhält sechsstelliges Investment aus Kalifornien

Das Wiener AR-Startup Mazing hat sich in den letzten drei Jahren aus eigenen Mitteln finanziert, doch nun hat das Jungunternehmen ein sechsstelliges Investment eingesammelt. Die Jungfirma hat bereits Kunden wie die Otto Group, Toshiba, Spar und die Telekom gewonnen. Das Investment stammt jedoch aus Kalifornien, denn Modus Furniture, ein globaler Möbelhersteller mit Sitz in Los Angeles, ist nun als Geldgeber eingestiegen.

Mazing gestaltet „Einkaufserlebnis der Zukunft“

Mit der Software von Mazing können Unternehmen ihre Produkte im virtuellen Raum darstellen. Möglich wird das per webbasierter Augmented Reality, ganz ohne App. Das Startup liefert dabei die Erstellung der 3D-Modelle sowie die Software zur Einbettung aus einer Hand. Zu den beliebtesten Anwendungen gehören interaktive 3D-Produkte für Onlineshops, welche die Conversion-Rate massiv steigern und gleichzeitig die Rücksendequote senken sollen. Das soll auch zu einer Senkung der Emissionen beim Online-Kauf beitragen.

Das Startup möchte so nach eigenen Angaben „das Einkaufserlebnis der Zukunft“ mitgestalten. So soll es beispielsweise möglich sein, einen Kamin vor dem Kauf zuhause zu „testen“, Sonnenbrillen vor dem Kauf im eigenen Gesicht zu sehen oder neue Möbelstücke in die eigene Wohnung zu platzieren. Auch wenn AR-Anwendungen dieser Tage bei Investor:innen sehr attraktiv sind, hatten sich die Gründer Manuel Messner, Stefan Sprenger und Marco Messner bis heute ausschließlich mit eigenem Geld sowie dem operativen Cashflow finanziert.

Startup setzte bislang auf Bootstrapping

„Uns fehlte anfangs sogar das Geld für einen eigenen Messestand. Also sind wir hingefahren und haben die Messestände selbst abgeklappert. Neben unzähligen Neins gab es dann eben auch mal ein Ja“, so der Mitgründer Manuel Messner. „Aber es war schon sehr hart, gerade wenn du Mitarbeiter auch mal wieder entlassen musst“. Doch nun hat das Startup mit Modus Furniture einen ersten Investor an Land gezogen. Laut dem Möbelhaus gibt es kein vergleichbares Produkt auf dem Markt, man habe über die eigene Branche hinaus gleich riesiges Potenzial erkannt.

Mit dem frischen Geld wollen die Gründer vor allem global wachsen. Im DACH-Raum sei man bereits der größte Anbieter für webbasiertes AR bei Betrachtung der Anzahl an Kundenlizenzen. Nun wolle man jedoch weltweit stärker skalieren und dafür auch ordentlich Geld einsetzen. CTO Stefan Sprenger sieht Europa als potenziell großen Player beim Thema AR. Dabei sagt er massive

Umwälzungen voraus, die Lösungen am heimischen Markt einfordern. „Die USA ist uns in den meisten AR-Anwendungen voraus. Für unsere Nische glauben wir, dass niemand mehr in 10 Jahren in einem Onlineshop einkaufen möchte, der keine AR-Vorschau auf Produkte anbietet“.

Gegenüber der Konkurrenz platziert sich Mazing als Mix aus Agentur und SaaS-Unternehmen. Dafür gehe man auch auf individuelle Kundenwünsche ein, die spezielle Branchen benötigen. Das Startup bietet eine 7-tägige kostenfreie Testphase für Neukunden an. Anschließend bewegen sich die Preise zwischen 29 Euro pro Monat (für 10 Produkte) und 299 Euro pro Monat (500 Produkte) für Normalkunden. Für Enterprise-Kunden werden individuelle Pakete geschnürt und auch die Erstellung der 3D-Modelle mittels KI angeboten.