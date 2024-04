WaVe-X aus Österreich investiert in Münchner Nutzfahrzeug-Startup Truckoo

Das Investmentunternehmen WaVe-X steigt als erster österreichischer Investor bei dem deutschen Startup Truckoo ein. WaVe-X ist eine Tochtergesellschaft der Walter Group, zu der auch das Transportunternehmen Lkw Walter gehört. Truckoo bietet eine digitale Handelsplattform für Nutzfahrzeuge. Neben Wachstumskapital in der Höhe von 400.000 Euro stellt WaVe-X der Jungfirma auch umfassendes Logistik-Know-how zur Verfügung. Insgesamt konnte sich Truckoo in seiner jüngsten Finanzierungsrunde ein Investment in der Höhe von 1,5 Millionen Euro sichern.

Truckoo digitalisiert Handel mit Nutzfahrzeugen

Neben WaVe-X sind auch die deutschen Investoren Mobility Fund, Vent.io und das Unicorn Flixbus via Flixfounders an der Runde beteiligt. Truckoo ist 2020 an den Start gegangen. Die Jungfirma bietet nach eigenen Angaben die europaweit größte und einzige Plattform für einen vollständig digital abgewickelten Handel von Nutzfahrzeugen. Dazu gehören Lkw, Busse und Baufahrzeuge. Seit der Gründung konnte das Jungunternehmen ein internationales Netzwerk von über 900 Händlern und 1.300 Kunden aufbauen.

Mit seiner App digitalisiert Truckoo den An- und Verkauf von neuen und gebrauchten Nutzfahrzeugen. Organisiert wird der Handel über Partner – etablierte Nutzfahrzeugwerkstätten, die die Fahrzeuge kostenlos bewerten und sämtliche Informationen in der Truckoo-App festhalten. Nach dem Verkauf übernimmt die Plattform die gesamte Abwicklung – inklusive Kommunikation, Bezahlung und Logistik. Durch die vollständig digitale, transparente und vereinfachte Abwicklung will man die Kosten und Risiken beim Kauf von Nutzfahrzeugen senken.

WaVe-X will Zukunft der Logistik mitgestalten

„Wir glauben an das innovative Geschäftsmodell von Truckoo und freuen uns sehr, gemeinsam die Zukunft der Logistik mitzugestalten und weiter zu digitalisieren. Mit seiner Onlineplattform gelingt es dem Startup, den bislang sehr analogen und intransparenten Handel von Nutzfahrzeugen zu digitalisieren und damit auch zu revolutionieren. Mit unserer Logistikexpertise und unserem Netzwerk tragen wir dazu bei, das Wachstum von Truckoo auszubauen“, sagt Matthias Leibetseder, Investmentmanager bei WaVe-X.

Truckoo-CEO Julia Unützer sagt zum Investment: „Mit WaVe-X erweitern wir unseren bestehenden Investorenkreis aus der Logistik- und Transportbranche um einen starken strategischen Partner. Gemeinsam mit WaVe-X und der hinter ihr stehenden Walter Group können wir unseren Wachstumskurs konsequent fortsetzen und im Logistikbereich weitere Meilensteine erreichen.“