Die Memecoins von Donald und Melania Trump sind abgestürzt

es war ein Paukenschlag der besonderen Art, den die Krypto-Industrie am 18. Jänner erlebte: Zwei Tage vor seinem Amtsantritt brachte Dnald Trump eine eigene Kryptowährung auf den Markt. Zum Startpreis von 6 Dollar gelauncht, schoss der Preis des Meme-Token innerhalb von etwa 24 Stunden auf bis zu 75 Dollar. Etwa zwei Wochen später kann man festhalten: Der Preis ist wieder abgestürzt.

Denn aktuell wird der „Official Trump“-Token bei nur mehr 19 Dollar an Exchanges wie Binance, Coinbase, Bitget, Kraken und co gehandelt. Bedeutet: der Trump-Coin hat innerhalb von kurzer Zeit wieder 75 Prozent an Wert im Vergleich zu seinem Allzeithoch verloren. Die Marktkapitalisierung der am Markt kursierenden Token liegt bei etwa 3,8 Milliarden Dollar, jedoch ist es fraglich, ob ihr Wert jemals wieder steigen wird.

Der Trump-Token ist eine simple Kryptowährung auf der Solana-Blockchain, auf der im Prinzip jeder mit ein wenig Know-how seinen eigenen Coin veröffentlichen und handeln lassen kann. Solana ist deswegen auch die beliebte Heimat vieler Meme-Coins, die als eine Art Fan-Artikel von und für Online-Communities gemacht werden. Wäre der Trump-Token ein Gradmesser für die Beleibtheit des US-Präsidenten – man würde feststellen müssen, dass er in kürzester Zeit sehr viel an Popularität eingebüßt hat.

Gefährlicher Trend am Krypto-Markt

In der Nacht auf Montag ist der Trump-Token wie viele Altcoins hart abgestürzt, er verlor in 24 Stunden etwa 9 Prozent. Schuld daran ist Trump selbst, der die Weltwirtschaft und Aktien- wie Krypto-Märkte mit seinen Strafzöllen gegen Kanada, Mexiko und China aufrüttelte. Solche Großereignisse treffen auch Aktien, die besonders volatilen Altcoins, zu denen der Trump-Token zählt, sin bei solchen Events stets besonders volatil.

Der offizielle Memecoin von Trumps Ehefrau und First Lady Melania Trump ist noch schlechter unterwegs. Er hat seit seinem Allzeithoch am 20. Jänner einen Wertverlust von 90 Prozent erfahren. Großteile der Krypto-Token von Donald und Melania Trump sind übrigens noch nicht am Markt, sondern in Besitz von mit ihnen assoziierten Unternehmen. Spannend wird, ob diese die Token zu einem späteren Zeitpunkt verkaufen können, da der Hype um sie nun schon wieder vorbei ist.

„Schnell steigende Bewertungen führen oft zu starken Einbrüchen, wenn frühe Investoren Gewinne realisieren. Der „TikTok Coin“ ist ein prominentes Beispiel: Nach einem kurzen Hype stürzte der Wert um fast 90 % ab. Solche Entwicklungen unterstreichen die Notwendigkeit, bei Investments in Memecoins äußerste Vorsicht walten zu lassen. Sie sind oft von kurzfristigen Trends und spekulativer Aktivität geprägt, was sie für Kleinanleger riskant macht“, analysierte etwa Ed Prinz kürzlich in einem Gastkommentar.