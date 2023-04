Michael Schumacher: Familie erhebt Klage wegen KI-Interview

Der deutsche Formel 1-Superstar Michael Schumacher ist schon seit etwa zehn Jahren aus der Öffentlichkeit verschwunden, nachdem er 2013 bei einem Skiunfall eine schwere Hirnverletzung erlitt. Nun hat das deutsche Magazin „Die Aktuelle“ nach eigenen Angaben das „erste Interview“ mit Schumacher seit dem Unfall durchgeführt. Der Haken: Es handelt sich dabei um ein Fake-Interview, das mit einer KI erstellt wurde. Nun will Michael Schumachers Familie laut t3n gegen das Magazin klagen.

Interview vermutlich mit character.ai fabriziert

Auf dem Titelblatt bezeichnet Die Aktuelle das Fake-Interview als „Weltsensation“. Nur eine Unterzeile mit dem Satz „Es klingt täuschend echt“ gibt einen Hinweis darauf, dass Michael Schumacher nicht wirklich mit dem Magazin gesprochen hat. Vielmehr hat man offenbar nur mit einem Chatbot gesprochen, der den Star nachahmt. Laut Übermedien hat Die Aktuelle das Interview vermutlich mit der Plattform character.ai fabriziert. In der Illustrierten steht: „Das Interview war im Internet. Auf einer Seite, die mit künstlicher Intelligenz, kurz KI genannt, zu tun hat.“

Nicht erwähnt wird, dass auf character.ai in roter Schrift der Hinweis prangt, dass das alles nur erfunden sei: „Remember: Everything Characters say is made up!“ Stattdessen versucht das Blatt, das Fake-KI-Interview so hinzudrehen, als könnte es doch irgendwie von Michael Schumacher persönlich stammen. Denn „jemand muss die Informationen […] im Internet eingegeben haben“. Und: „War es wirklich Schumi selbst, der aus dem Krankenbett heraus die Infos eintippte?“ Diese Frage beantwortet Die Aktuelle in dem Artikel nicht.

Kaum Details über Michael Schumacher öffentlich

Der Fall ist besonders brisant, weil der Öffentlichkeit über den Gesundheitszustand von Schumacher bis heute kaum Details bekannt sind. Die Familie des ehemaligen Formel 1-Fahrers hat sich entschlossen, keine Informationen dazu preiszugeben. Die Klage, die die Familie nun einreichen will, könnte für Die Aktuelle teuer werden. Im Dezember 2015 hatte das Klatschblatt Bunte auf der Titelseite berichtet, dass Schumacher wieder gehen könne – was aber wohl „unwahr“ war, wie ein Gericht im Mai 2017 urteilte.

Die Bunte musste letztlich – wegen Verletzung der Persönlichkeitsrechte – 50.000 Euro Entschädigung an Michael Schumacher zahlen. Die Strafe hätte auch doppelt so hoch ausfallen können. Das Gericht ließ sich aber offenbar davon überzeugen, dass die Illustrierte von einer Person aus dem direkten Umfeld der Familie Schumacher mit Informationen versorgt worden sei.

Viele Kontroversen um KI-Anwendungen

Um KI-Chatbots entstehen in letzter Zeit immer mehr Kontroversen, vor allem wenn sie Prominente imitieren. Beispielsweise erregte ein Fake-Song von Drake und The Weeknd kürzlich Aufsehen. Mittlerweile wurde der Song bei Spotify, TikTok, YouTube und anderen Streamingdiensten wieder ausgelistet. Weil die Technologie immer akkurater wird und mit Texten, Bildern und Audio teils täuschend echt wirkende Inhalte erstellen, werden Diskussionen rund um die Legalität immer lauter. Viele Kritiker:innen sehen Urheberrechte in Gefahr – und auch Persönlichkeitsrechte, wie im Fall Schumacher deutlich wird.