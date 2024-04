Microsoft schafft starke Aktiengewinne durch AI-Boom

Nicht nur Google hat am Donnerstag starke Quartalszahlen veröffentlicht. Auch Microsoft hat gezeigt, dass sich die Ausgaben für AI und Cloud Computing mehr als auszahlen. Der Tech-Titan übertraf mit seinen jüngsten Quartalsergebnissen die Schätzungen der Wall Street, berichtet Bloomberg. Dies ließ die Aktien des Unternehmens im späten Handel steigen, wobei Microsoft um 6,3 Prozent zulegte.

AI-Wette zahlt sich für Microsoft aus

Microsoft und Google liefern sich derzeit einen erbitterten Kampf um die Vorherrschaft im AI-Bereich. Microsoft hat sich mit OpenAI zusammengetan, um Googles zwei Jahrzehnte währende Vorherrschaft bei der Internetsuche anzufechten. Die Ergebnisse vom Donnerstag zeigen jedoch, dass es für beide Unternehmen noch reichlich Raum für Wachstum gibt.

Die starke Position von Microsoft im Bereich der generativen KI bedeutet, dass der Konzern seinen wichtigsten Unternehmenskunden mehr Ausgaben abtrotzen kann. CEO Satya Nadella ließ die gesamte Produktlinie mit der KI-Technologie des Partners OpenAI ausstatten. Die Wette beginnt, sich auszuzahlen, denn einige Kund:innen fügen KI-Tools hinzu, die Dokumente zusammenfassen und Inhalte generieren. Sie melden sich auch für Azure-Cloud-Abonnements an, die OpenAI-Produkte enthalten.

Konzern musste Anleger:innen beruhigen

Microsoft gab bekannt, dass der Umsatz seiner Azure-Cloud-Computing-Plattform in diesem Quartal um 31 Prozent gestiegen ist und damit die Erwartungen der Analyst:innen übertroffen hat. Etwa sieben Prozent dieses Anstiegs ließen sich auf AI zurückführen, verglichen mit sechs Prozent im vorangegangenen Quartal. Microsofts Kodierungsplattform GitHub gewinnt ebenfalls an Zugkraft und verzeichnete im Berichtszeitraum 1,8 Millionen Kund:innen, gegenüber 1,3 Millionen im letzten Quartal.

Nicht alle Tech-Riesen, die am Donnerstag ihre Ergebnisse vorlegten, hatten gute Nachrichten zu verkünden. Intel gab eine glanzlose Prognose für Umsatz und Gewinn im laufenden Quartal ab, was die Aktien des Unternehmens nachbörslich abstürzen ließ. Der Chiphersteller sagte, er erwarte, dass das Geschäft in der zweiten Jahreshälfte wieder anziehen werde.

Microsoft und Alphabet mussten eine starke Leistung abliefern, um die Anleger:innen nicht zu verschrecken. Erst kürzlich schickten die Anleger:innen von Meta auf Talfahrt schickten, nachdem die Facebook-Muttergesellschaft am Mittwoch sagte, dass sie Milliarden von Dollar mehr als erwartet in KI investieren würde. Microsoft investierte im letzten Quartal 14 Milliarden Dollar in Investitionen und sagte, dass seine Ausgaben weiter steigen werden.