myAcker: Sechsstelliges Investment für das Kärnter AgTech-Startup

Online auf einen Acker pflanzen und sich die Ernte nach Hause liefern lassen – dafür steht das Kärntner Startup myAcker schon seit mehreren Jahren. Nun haben die Gründer Floris Michiels, Patrick Kleinfercher, Christoph Raunig und Kathrin Angermann einen neuen Investor gefunden. Denn StartInvest, eine Tochter der Privatstiftung Kärntner Sparkasse, hat sich an dem Jungunternehmen mit einem Anteil von 5% beteiligt. Dem zugrunde liegt eine hoch einstellige Millionenbewertung, heißt es in einer Aussendung.

Damit beläuft sich die Investmentsumme auf einen sechsstelligen Betrag. Schnell gerechnet, wären die 5 Prozent bei einer 8-Millionen-Bewertung etwa 400.000 Euro wert, in dieser Gegend dürfte sich die Finanzierungssumme also bewegen. „Die Rahmenbedingungen und das Umfeld für Investitionen sind aktuell herausfordernd, umso mehr freuen wir uns sehr über den Abschluss der Finanzierungsrunde und die Beteiligung der StartInvest“, so Christoph Raunig, Geschäftsführer von myAcker.

Ausweitung der Geschäftsfelder

myAcker hat sich mittlerweile vom Betrieb von für Online-Kund:innen verwalteten Parzellen zum Anbau von Gemüse und Obst weiter entwickelt. So gibt es zum einen die AckerBoxen, also vollautomatisierte Einkaufs-Boxen ohne Personal mit Selbstbedienung, wie man sie aus dem ländlichen Raum bereits auch von anderen Anbietern kennt. Und daraus wiederum hat sich mit AckerPay eine Software/Hardware-Lösung entwickelt, mit denen man autonomen Stores mit POS-System und IoT-Infrastruktur betreiben kann. Letzteres kommt mittlerweile in Hofläden, Hotelshops und auch Non-Food-Shops zum Einsatz.

Wie ausführlich berichtet, ist das Marktumfeld für Startups aktuell schwierig. „In einer schwierigen Marktphase haben sie ihre Produkte stetig weiterentwickelt. Dass sie damit am richtigen Weg sind, zeigt die positive Resonanz aus dem wirtschaftlichen Umfeld im In- und Ausland“, so Alexander Botscharow und Harald Baier von der StartInvest über das neue Portfoliounternehmen. StarInvest ist neben myAcker auch bei Sticklett Technologies und bei ScubaJet investiert.