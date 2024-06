Nagarro Innovation Challenge: ÖBB, Post und Dectris als Gewinner präsentiert

Nagarro und Google Cloud haben die Gewinner der Innovation Challenge 2024 präsentiert. Die ÖBB, die Österreichische Post und die Dectris AG wurden mit dem diesjährigen Innovation Award ausgezeichnet. Die Gewinner werden gemeinsam mit Expert:innen ihre Digitalisierungsideen weiterentwickeln.

Entwicklungszuschuss für innovative Ideen

Mit der Innovation Challenge unterstützen Nagarro und Google bereits zum dritten Mal die innovativsten Digitalisierungsideen. Die besten Use Cases werden als Proof of Concept im Wert von bis zu 50.000 Euro gemeinsam mit den Sieger:innen umgesetzt. Jedes Unternehmen in Österreich mit 200 oder mehr Mitarbeiter:innen, unabhängig von der Branche, ist berechtigt an der Innovation Challenge teilzunehmen.

Freuen darf sich etwa die ÖBB, genauer die ÖBB Operative Services GmbH – und das gleich über den ersten Platz. Mit der Projektidee „Echtzeit Lagebild zum gezielten Einsatz von Security MitarbeiterInnen“ soll ein System entwickelt werden, das den Einsatz von Sicherheitskräften auf Bahnhöfen effizient unterstützt. Anhand der Analyse von Reiseverhalten und Kundenaufkommen sollen Security-Beauftrage dort eingesetzt werden können, wo sie benötigt werden. Die ÖBB bekommen 50.000 Euro für die Umsetzung des Projekts.

Platz 2 für die Post

Platz zwei geht an die Post: Die „Post Knowledge Base“ fungiere mit Hilfe von KI als „allwissende Kollegin“ für die Kundenbetreuer:innen. Die Beantwortung von Anfragen mittels KI-Assistenz soll die Kundenzufriedenheit „signifikant steigern“. Jörg Weis, CTO bei der Österreichischen Post: „Die Implementierung ermöglicht eine wesentlich schnellere und umfassendere Bearbeitung in den Geschäftsstellen und verkürzt besonders bei komplexen Anfragen die Wartezeiten erheblich.“

Als drittes Siegerprojekt konnte Dectris mit „Automatisierte KI basierte Vorhersage von Proteinstrukturen“ überzeugen. Dieser Service ermöglicht Mitarbeitenden in Wissenschaft und Forschung einen einfachen Zugang zu einem „revolutionären KI-Framework“ für genauere Ergebnisse.

KI mit zentraler Rolle

Bei Nagarro und Google zeigt man sich ob der interessanten Ideen zufrieden. „Auch im dritten Jahr haben wir viele spannende Einreichungen gesehen. Große wie kleine Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen nehmen diese Chance, ihre kreativen Innovationsideen mit internationaler Expertise zu verproben, gerne wahr“, erklärt etwa Paul Haberfellner, Co-Founder und Managing Director bei Nagarro in Österreich. Mario Berger, Country Manager von Google Cloud, bestätigt: „Heuer hat uns vor allem beeindruckt, welche zentrale Rolle die KI in den Innovationsideen bereits eingenommen hat. Unser Anspruch ist es, auch in Zukunft gemeinsam mit Nagarro Lösungen zu bauen, die unsere Kunden weiterhin wettbewerbsfähig halten.“