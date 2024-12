NAO: Berliner WealthTech holt 3,4 Millionen Euro

Das Berliner WealthTech-Startup NAO hat in einer Seed-Finanzierungsrunde 3,4 Millionen Euro eingesammelt. Die Runde wurde von einem Schweizer Family Office angeführt, weitere Family Offices und Privatinvestoren beteiligten sich neben Bestandsinvestoren wie Zeitgeist X.

NAO positioniert sich als digitale Plattform für Private und Alternative Investments und ermöglicht Anlagen ab 1.000 Euro in Bereichen wie Private Equity, Infrastruktur und Hedgefonds. Das Unternehmen will diese traditionell institutionellen Anlegern vorbehaltenen Anlageklassen einem breiteren Publikum zugänglich machen.

WealthTech bzw. Plattformen, über die Menschen mit Geld Investments u.a. auch in Startups tätigen können, gibt es zahlreiche. Seedblink etwa ermöglicht das, wie auch Roundtable aus Frankreich oder Bunch aus Frankreich. In Österreich startete Othis, das Kunden erst ab einem Vermögen von etwa 500.000 Euro annimmt (mehr dazu hier).

Durchschnittliche Anlagebeträge von 10.000 Euro

Gründer und CEO Robin Binder betont in einer Aussendung das Ziel, Investments in alternative Anlageklassen so einfach wie Aktien- oder ETF-Käufe zu gestalten. Das frische Kapital soll in die Gewinnung weiterer Asset-Manager als Partner, internationales Kundenwachstum und Technologieentwicklung fließen. Jakob Schreyer von ZEITGEIST X Ventures unterstreicht als Investor die Bedeutung alternativer Investments und lobt NAOs digitalen Ansatz zur Erschließung neuer Zielgruppen. Er hebt besonders den bisherigen Erfolg des Teams hervor.

Das seit Mitte 2023 in Deutschland und seit August 2024 in Österreich aktive Unternehmen verzeichnet bereits mehrere tausend Nutzer mit durchschnittlichen Anlagebeträgen von 10.000 Euro. Die Finanzierung soll die Plattformentwicklung, Produkterweiterung und europäische Expansion vorantreiben.

NAO bietet aktuell Zugang zu fünf verschiedenen Assetklassen in Zusammenarbeit mit etablierten Finanzinstituten wie FERI, UniCredit, UBS und Vontobel. Kürzlich wurde das Angebot um B2B-Lösungen für Venture-Capital-Investments in Kooperation mit Chartered Investment erweitert.