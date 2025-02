naturalX startet 100-Millionen-Euro-Fonds und zielt auf Consumer Health ab

Schon wieder ein neuer Fonds: Der VC naturalX Health Ventures mit Sitz in Karlsruhe gab den Abschluss eines 100-Millionen-Euro-Fonds bekannt, mit dem europäische Health-Startups finanziell gefördert werden sollen. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf proaktiven Gesundheitslösungen sowie mentaler Gesundheit. Der Modebegriff heißt hier „Consumer Health“.

Health-Fonds zielt auf Trendwende ab

Von Seiten naturalX Health wird ein Fokuswechsel im Gesundheitsbereich prognostiziert. Es vollzieht sich ein grundlegender Wandel von reaktiven zu präventiven Maßnahmen. Das bedeutet: Statt nur zu reagieren, wenn Krankheiten bereits ausgebrochen sind, entwickelt sich die Gesellschaft zunehmend in Richtung eines proaktiven Gesundheitsmanagements.

Der neue Fonds von naturalX setzt genau auf diese Entwicklung im Bereich Consumer Health. Durch Investitionen in innovative Gesundheitslösungen wie Telemedizin, Genomik, digitale Therapeutika, digitale Lösungen, pflanzenbasierte Pharmazeutika für mentale Gesundheit und Biohacking soll eine Marktlücke geschlossen – oder zumindest verkleinert – werden. Laut dem VC übernehmen Verbraucher:innen zunehmend die Kontrolle über ihre eigene Gesundheit.

„Erster derart spezialisierter Fonds“

Ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass europäische HealthTech-Unternehmen 2024 eine Finanzierung von 11,6 Milliarden US-Dollar erzielten, was einem Anstieg von 9,7 Milliarden Dollar im Vergleich zu 2023 entspricht. Dennoch wird der europäische Markt laut naturalX im Vergleich zum amerikanischen als „unterversorgt“ angesehen.

In den USA gibt es verbraucherorientierte Gesundheitsdienstleister wie Hims/Hers, Headspace und Function Health, die laut dem deutschen VC genau im Bereich der proaktiven Gesundheitslösungen aktiv sind. Mit seinem neuen 100-Millionen-Euro-Fonds will naturalX Health die „Revolution in Europa beschleunigen“. Es handelt sich um den ersten europäischen Fonds dieser Art, der sich ausschließlich auf die Schnittstelle zwischen Verbraucher:in und Gesundheit konzentriert. Wissenschaftlich fundierte Produkte und Dienstleistungen sollen dabei im Mittelpunkt stehen.

Consumer Health: „Europa orientiert sich an den USA“

„Wir haben den US-Gesundheitsmarkt analysiert, und bei vielen erfolgreichen Startups stehen Verbraucher:innen bereits im Mittelpunkt. Unsere These ist, dass dies erst der Anfang ist und der europäische Markt sich nach einem ähnlichen Muster entwickeln wird“, so der Gründer von naturalX, Marvin Amberg.

Als „Big Player“ im Bereich der verbraucherorientierten Gesundheitsunternehmen in Europa nennt Amberg den finnischen Wearables-Entwickler Oura und das schwedische Gesundheitsdaten-Tracking-Startup Neko Health. Beide haben bereits eine „bedeutende Größe und Finanzierung“ erreicht.

Series-A-Investitionen, aber grundsätzlich flexibel

Der neue naturalX-Fonds soll hauptsächlich in Series-A-Finanzierungsrunden investieren. Hervorgehoben wird jedoch seine Flexibilität, da geplant ist, sich später auch an Seed- und Series-B-Runden zu beteiligen.

„Typische Erstinvestitionen liegen zwischen 3 und 5 Millionen Euro, wobei bis zu 10 Millionen Euro pro Unternehmen zur Verfügung stehen. naturalX kann entweder als Lead-Investor oder als Co-Investor auftreten und zielt auf Consumer-Health-Startups in ganz Europa mit ausgewählten Investitionen in Nordamerika ab“, so das VC per Aussendung.

Der deutsche Serienunternehmer Marvin Amberg hat das VC mit finanzieller Unterstützung von der Schwabe-Gruppe gegründet – einem Unternehmensverbund, der mehrere Firmen aus der Pharma- und Gesundheitsbranche umfasst und einen Fokus auf pflanzliche Arzneimittel hat. Amberg bringt vor allem Startup-Erfahrung in den Bereichen Konsumgüter und Gesundheit mit und gründete den VC, nachdem er 15 Jahre lang zwischen den USA und Europa verbracht hatte.

Bereits einige Health-Startups im Portfolio

naturalX gibt an, während seiner 18-monatigen Anlaufphase bereits mehrere Investitionen getätigt zu haben, darunter in mybacs, ein Startup, das auf personalisierte, evidenzbasierte Probiotika zur Optimierung der Darmgesundheit setzt, oder Flow Neuroscience, das ein tragbares, nicht-invasives Hirnstimulationsgerät für die Behandlung von Depressionen entwickelt hat. Ebenfalls investiert wurde in Meela, eine Plattform für psychische Gesundheit und Wohlbefinden.

Gleichzeitig wurde laut Amberg Geld in andere VC-Fonds mit Schwerpunkt Gesundheitswesen gesteckt, um ein starkes Ökosystem aufzubauen. Laut dem Gründer brauchen Startups im Bereich Consumer-Health einen Partner mit einer gemeinsamen Vision. Der Fonds von naturalX sei nun voll funktionsfähig – man sei aktiv dabei, ein europaweites Investmentteam aufzubauen.