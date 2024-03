neeom: Solas Capital investiert bis zu 30 Mio. Euro in Energieprojekte des Scale-ups

PV-Anlage, Stromspeicher, E-Ladestation und die passende Software fürs Energie-Management zu Hause oder im Unternehmen: neoom aus Oberösterreich hat sich im deutschsprachigen Raum zu einem der Player gemausert, die erneuerbare Energieversorgung aus einer Hand anbieten wollen. Nun hat das Scale-up rund um CEO und Gründer Walter Kreisel weitere bis zu 30 Millionen Euro bei Solas Capital aufgestellt, um künftige Projekte finanzieren zu können. In einem ersten Schritt werden 20 Mio. Euro bereitgestellt, diese können über Zeit auf 30 Mio. aufgestockt werden.

Solas Capital ist ein spezialisiertes Investmentberatungsunternehmen, das von Experten aus dem Bereich der Energieeffizienzfinanzierung gegründet und geleitet wird und seinen Sitz in Zürich, München und Dublin hat. Konkret ist es der Solas Sustainable Energy Fund (SSEF), der von Solas Capital beraten wird, und der wiederum aus Geldern der Münchener Rückversicherungsgruppe, der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem LIFE-Programm unterstützt wird. Die Finanzierung ermöglicht es neoom, seinen Kund:innen langfristige Ratenkaufverträge über Anlagen und Equipment in Zusammenhang mit dezentralen Energieprojekten anzubieten und ihnen dadurch den Zugang zu Energieeffizienz- und Eigenverbrauchs-PV-Technologie in Österreich und Deutschland zu erleichtern.

Erste Projekte sollen in Österreich finanziert werden

„Unsere Zusammenarbeit mit neoom wird nicht nur die Energiewende in Deutschland und Österreich erleichtern, sondern auch ein attraktives Angebot für Investoren dar. Das diversifizierte Portfolio aus B2C- und B2B-Projekten mindert das Investorenrisiko und bietet stabile langfristige Cashflows. Darüber hinaus freuen wir uns, dass wir gemeinsam mit neoom die ersten Projekte von SSEF in Österreich gemeinsam mit neoom zu finanzieren und damit die geografische Reichweite des Fonds weiter zu diversifizieren“, so Sebastian Carneiro, CEO der Solas Capital AG, in einer Aussendung.

Solas Capital ist damit kein klassischer VCs, sondern stellt vielmehr Kapital für Projektfinanzierungen zur Verfügung – neben neoom arbeitet der Fonds mit Energiedienstleistungsunternehmen, Geräteherstellern, Projektentwicklern und dem öffentlichen Sektor zusammen. „Wir bei neoom freuen uns über die Partnerschaft mit SSEF und Solas Capital bei dieser wichtigen Transaktion zusammenzuarbeiten, die einen bedeutenden Schritt vorwärts in unserer Energiewende voranzutreiben. Diese Zusammenarbeit erweitert nicht nur unsere Möglichkeiten, innovative, voll finanzierte schlüsselfertige Lösungen für dezentrale Energieprojekte anzubieten, sondern stärkt auch unser Engagement für die Förderung von Energieeffizienz und Dekarbonisierung in Deutschland und Österreich voranzutreiben“, so Philipp Lobnig, CFO bei neoom.

neoom hat 2023 in zwei Schritten 41 Mio. Euro aufgenommen. 25 Millionen Euro hat das oberösterreichische Scale-up neoom im vergangenen März bei einer Series B-Finanzierungsrunde eingesammelt (wir berichteten) und diese Runde um weitere 16 Millionen Euro im Mai 2023 erweitert. Nicht alles dürfte glatt bei neoom laufen – so mussten Ende 2023 etwa 10 Prozent der Mitarbeiter:innen gehen.