neoom startet in Deutschland und fordert dort Enpal und 1Komma5° heraus

Der Gründer des Startups Neoom, Walter Kreisel, plant trotz der starken Konkurrenz auf dem deutschen Solar-Markt mit Unternehmen wie Enpal, 1Komma5° und Zolar, eine Expansion nach Deutschland, wie Business Insider berichtet. Für den Markteintritt in Europas größten Markt hat das Scale-up wie berichtet zuletzt die Series B-Finanzierungsrunde um weitere 16 Millionen auf insgesamt 41 Mio. Euro aufgestockt. Um den deutschen Markt zu beackern, arbeitet neoom bereits mit 70 Installationsbetrieben vor Ort zusammen. neoom verkauft PV-Anlagen, Stromspeicher und Ladestationen für E-Autos nach dem Autohaus-Konzept über Vertriebspartner.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Freistadt und eine Niederlassung in Zürich und eröffnet nun ein weiteres Büro in Nürnberg. Neoom arbeitet generell mit Elektrobetrieben zusammen, die die Solar-Ausstattung bei Endkunden installieren und anhand eines zehnprozentigen Aufschlags auf den Einkaufspreis verdienen. Damit unterscheidet sich das Geschäftsmodell doch deutlich von jenen von 1Komma5° oder Enpal. 1Komma5° etwa kauft dutzende PV-Betriebe in unterschiedlichen Ländern zusammen und vereint sie unter einem Dach, und auch Enpal hat seine eigenen Teams zur Installation der Solaranlagen am Start. neoom plant durch den Start im großen deutschen Markt, den Umsatz bis 2026 mehr als zu vervierfachen.

Wegbereiter für Energiegemeinschaften

In Deutschland will Neoom mit der Möglichkeit für seine Kund:innen, Energiegemeinschaften zu gründen, punkten. In Österreich ist das bereits mööglich; das 2021 erlassene Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) bietet in Österreich die rechtliche Grundlage für Erneuerbaren-Energie-Gemeinschaften (EEGs). Über die neoom KLUUB-App können sich Interessierte zu EEGs zusammenschließen und sollen dann von günstigem Solarstrom profitieren. „In Deutschland und in der Schweiz sind noch die gesetzlichen Rahmenbedingungen ausständig, um Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften durch den neoom KLUUB unbürokratisch und schnell jedem zugänglich zu machen“, heißt es seitens neoom zu den Ausbaumärkten.

Im Unterschied zu Enpal und 1Momma5° richtet sich neoom auch stark an Gewerbekunden, um größere Solarkraftprojekte umzusetzen. Ein Ziel haben aber alle: Sie wollen dezentrale Solarkraftwerke errichten, in denen sich mehrere Haushalte oder Firmen zusammenschließen und überschüssigen Strom verkaufen. Wie berichtet, sind Enpal und 1 Komma5° bereits dabei, sich zu neuartigen Solarstromhändlern zu entwickeln, die ihren Kund:innen günstigen Solarstrom abkaufen und dann an Energiebörsen handeln, um daraus Gewinne zu erzielen.