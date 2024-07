Neople: „In Zukunft wird es normal sein, mit AI-Agenten zu arbeiten“

Unser Startup Interviewer durfte neulich ein besonderes Gespräch führen. Denn mit Neople hat sich erstmals ein Startup aus den Niederlanden unserem Chatbot zur Verfügung gestellt. Neople ist im Bereich der Automatisierung durch AI unterwegs. Die Jungfirma unterstützt Kundenservice-Systeme von Unternehmen mit digitalen Arbeitskräften. Milan Meurs, Leiter des Wachstumsmarketings von Neople, erzählt von dem Startup.

Kannst du uns dein Startup vorstellen? Was genau macht ihr?

Milan Meurs: Neople ist ein KI-Startup aus den Niederlanden, das im Jänner 2023 gegründet wurde. Wir entwickeln KI-Mitarbeiter für den Kundenservice in den Bereichen E-Commerce, Einzelhandel und Gastgewerbe. Unsere digitalen Assistenten, die „Neople“ genannt werden, helfen dabei, Kundensupport-Teams zu entlasten.

Wer ist im Gründungsteam?

Es gibt vier Gründer: Hans de Penning, Job Nijenhuis, Menno Zevenbergen und Bas Ploeg. Allesamt erfahrene Unternehmer, die einen Hintergrund in (dialogorientierter) KI haben.

Kannst du die Geschichte hinter Neople erzählen?

Anfang 2022 trafen Bas und Menno die anderen beiden (Job und Hans) und stimmten schnell in Ideen und Vision überein. Nach verschiedenen Gesprächen und dem Austausch von Ideen beschlossen sie, den Sprung zu wagen. Sie wollten die Technologie für alle zugänglich machen, aber nicht in Form einer Dienstleistung. Die Idee, KI in ihr Unternehmen einzubinden, begeisterte sie alle. So kamen sie auf die Idee, einen digitalen Mitarbeiter einzustellen, und die Neople waren geboren.

Was unterscheidet Neople von der Konkurrenz? Was ist euer Alleinstellungsmerkmal?

Wir bauen kein neues Tool oder eine neue Plattform, an die sich die Leute erst gewöhnen müssen. Wir bauen einen digitalen Kollegen auf, mit dem jede:r vom ersten Tag an arbeiten kann. Wir schulen die Neople darin, die Systeme von Unternehmen zu nutzen, in deren Tonfall zu sprechen und eingehende Kundenfragen so zu bearbeiten, wie deren beste:r Kundenbetreuer:in. Das ist eine einzigartige Weise, Technologie zu entwickeln, die bei der Einführung von KI im Unternehmen wirklich hilft. Jeder Neople ist einzigartig, und gemeinsam trainieren wir ihn so, dass er der perfekte Kollege wird. Wir haben auch ein Kundenerfolgsteam (die sogenannten Neople-Karrierecoaches), das unsere Kunden auf dieser AI-Reise begleitet.

Welche Technologien setzt ihr ein bzw. welche Technologie habt ihr entwickelt?

Alle Neople sind einzigartig und auf die Informationen, Daten und Arbeitsabläufe des jeweiligen Unternehmens geschult. Sie sind außerdem so konzipiert, dass sie auf eine freundliche, kollegiale Art und Weise kommunizieren, was wir kollegiale KI nennen.

Wer ist eure Zielgruppe und wie erreichen ihr sie?

Unsere Zielgruppe sind Unternehmen, die ein hohes Interaktionsvolumen mit ihren Endnutzer:innen haben und Wert auf Kundenerfahrung legen. Dies sind vor allem Unternehmen, die im E-Commerce, im Einzelhandel oder im Gastgewerbe tätig sind. Wir verstehen die Gemeinsamkeiten in dieser Zielgruppe, da die Neople Millionen von Vorgängen pro Jahr bearbeiten. Indem wir viel Feedback erhalten (entweder durch direkte Schulungen der Neople oder durch Gespräche mit unserem Customer Success Team), stellen wir sicher, dass sich das Produkt ständig weiterentwickelt und den Bedürfnissen der Kunden entspricht.

Wie sieht es mit Finanzierung aus? Habt ihr schon Investoren?

Wir haben letzten Monat eine Investition von sechs Millionen Euro erhalten, angeführt von Newion, Peak und Simon Capital.

Kannst du uns euer Geschäftsmodell erklären? Wie generiert dein Startup Einnahmen?

Wir haben kein SaaS-Produkt mit einer monatlichen Abonnementgebühr, wir beschäftigen Neople, und die bekommen ein Gehalt.

Wie sehen die nächsten Schritte deines Startups aus?

Unser langfristiges Geschäftsziel ist es, einen Impact bei Kundenerfahrungsteams zu schaffen und Unternehmen zu helfen, ihre Abläufe zu verändern. Wir glauben an eine Zukunft, in der es normal wird, mit AI-Agenten zu arbeiten, und zwar auf verantwortungsvolle und geschulte Weise.

Hast du Tipps, die du Gründer:innen mit auf den Weg geben möchtest?

Holt euch die besten Leute mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die genauso motiviert sind wie ihr. Überlegt nicht zu viel, ihr habt wahrscheinlich nichts zu verlieren. Bleibt beharrlich und konsequent, mit der Zeit werdet ihr die Früchte der Arbeit ernten.

