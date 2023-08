Neuer PayPal Stablecoin: Rund 30 Token-Fälschungen im Umlauf

Am Montag hat der Zahlungsgigant PayPal in der Krypto-Welt aufhorchen lassen: Er hat eine hauseigene Stablecoin namens PayPal USD (PYUSD) eingeführt. Die an den US-Dollar gekoppelte Stablecoin wird von der Paxos Trust Co. ausgegeben und ist vollständig durch US-Dollar-Einlagen, kurzfristige Schatzanweisungen und ähnliche Barmittel gedeckt. Der Token basiert auf Ethereum und wurde für digitale Zahlungen und Web3 entwickelt. Das Unternehmen kündigt an, dass er bald für Kund:innen in den USA verfügbar sein wird. Doch die Einführung hat nicht nur potenzielle Kund:innen angelockt, sondern hat auch eine ganze Reihe an Fälschungen hervorgerufen, berichtet Cointelegraph.

PayPal will Krypto-Zahlungsriese werden

PYUSD soll jederzeit in US-Dollar einlösbar sein, sich bei PayPal gegen andere Kryptowährungen tauschen lassen und zwischen PayPal und Venmo übertragbar sein. Das Unternehmen behauptet, dass die digitale Währung bald als Zahlungsmittel für verschiedene Einkäufe verfügbar sein wird. Die Einführung einer Stablecoin könnte die Bemühungen von PayPal beschleunigen, ein Krypto-Zahlungsgigant zu werden, eine Initiative, die das Unternehmen 2020 startete, nachdem es den Weg für Krypto-Zahlungen auf der Plattform freigemacht hatte.

PayPal-CEO Dan Schulman hofft, dass der neue Stablecoin ein Teil der gesamten Zahlungsinfrastruktur wird. Das Unternehmen bestätigte erstmals im Januar 2022 seinen Plan, einen Krypto-Stablecoin einzuführen, und erklärte, es werde eng mit den zuständigen Regulierungsbehörden zusammenarbeiten. Wer vermutlich nicht eng mit den Behörden kooperieren wird, sind die Opportunist:innen und potenziellen Betrüger:innen, die mit ihren eigenen gefälschten Token von dem Hype profitieren wollen. Nach Angaben des dezentralen Börsen-Scanners DEX Screener sind in den Stunden seit der Ankündigung fast 30 neue Token-Paare mit dem Ticker „PYUSD“ aufgetaucht.

Dubiose Fälschungen im Umlauf

Die ähnlich aussehenden Token wurden auf verschiedenen Chains geprägt, darunter BNB Smart Chain, Ethereum und Base, der neuen Chain von Coinbase. Es ist wichtig zu beachten, dass der echte PYUSD-Token im November 2022 entstanden ist. PayPal hat ausdrücklich erklärt, dass die Stablecoin nur zwischen verifizierten PayPal- und anderen kompatiblen Wallets versendet werden kann, was es äußerst unwahrscheinlich macht, dass es sich bei den Token, die mit demselben Ticker auf UniSwap oder anderen dezentralen Börsen gelistet sind, um die echten handelt.

Der größte gefälschte PYUSD-Token, der auf Ethereum geprägt wurde, hat Cointelegraph zufolge seit seiner Einführung, nur wenige Minuten nachdem PayPal den Start seiner Stablecoin angekündigt hatte, ein Handelsvolumen von 2,6 Millionen US-Dollar erreicht. Trotz eines Anstiegs von mehr als 30.000 Prozent in den ersten acht Stunden ist der Token seither um mehr als 66 Prozent von seinem Allzeithoch gesunken.

Vorsicht vor PYUSD-„Honeypots“

Ein bestimmter Token ahmte den PYUSD auf etwas humorvolle Weise nach und wählte den Namen „PepeYieldUnibotSatoshiDoge“. Der gefälschte Token gewann innerhalb von vier Stunden über 3.000 Prozent. Viele der aufgelisteten gefälschten PYUSD-Token sind wahrscheinlich „Honeypots“. Das bedeutet, dass Anleger:innen, die den Token gekauft haben, ihn nicht mehr verkaufen kann. Wenn Anleger:innen nicht in der Lage sind, Smart Contracts selbst zu überprüfen, finden sie oft nicht heraus, dass der Token ein Honeypot ist, bis sie versuchen, ihre Anteile zu verkaufen.

Deshalb gilt: Vorsicht beim Kauf von PYUSD, sowie auch bei allen anderen neuen Hype-Währungen. Immer wieder entstehen Betrugsmaschen rund um solche Entwicklungen. Um das echte Exemplar zu erhalten, ist es ratsam, den Smart Contract anzuschauen. Hier findet sich auf Etherscan der Contract des wahren PYUSD.