Anduril: Startup kooperiert mit Microsoft für Soldaten-Headsets

Anduril Industries und Microsoft gehen eine Zusammenarbeit ein, um das Integrated Visual Augmentation System (IVAS) Programm der US-Armee voranzutreiben. Die Partnerschaft umfasst die Integration von Andurils Lattice-Plattform in das IVAS-Ökosystem, um die Fähigkeiten, die den Soldaten durch IVAS zur Verfügung gestellt werden, zu verbessern. Die US-Armee will bis zu 21,9 Mrd. Dollar für das Projekt ausgeben, dass seinen Soldaten Daten-Überlegenheit am Schlachtfeld geben soll.

Durch die Integration von Lattice in die IVAS Hardware- und Softwareplattform von Microsoft können Soldaten Bedrohungen auf dem Schlachtfeld in Echtzeit erkennen. Soldaten, die mit Lattice-fähigen IVAS-Headsets ausgestattet sind, werden schnell vor eingehenden, autonom erkannten Bedrohungen aus der Luft gewarnt, was die Überlebensfähigkeit in komplexen, umkämpften Umgebungen verbessert.

Anduril ist jenes MilitaryTech-Startup des ehemaligen VR-Brillen-Erfinders Palmer Luckey, der sein Startup Oculus Rift um etwa eine Milliarde Dollar an Facebook verkaufte. Zuletzt wurde Anduril mit 14 Mrd. Dollar bewertet (Mehr dazu hier).

Strategische Initiative unter Leitung von Palmer Luckey

Palmer Luckey, Gründer von Anduril Industries und Oculus VR, leitet diese strategische Initiative für Anduril. Die Kombination von Palmers Expertise im Bereich VR/AR-Systeme mit der Technologie von Anduril schafft einen erheblichen Mehrwert für die Armee, die Soldaten und das IVAS-Programm. „Dieses Projekt hat für mich bei Anduril oberste Priorität, und das schon seit einiger Zeit. Es ist eines der wichtigsten Programme der Armee, die in naher Zukunft eingeführt werden, mit dem Ziel, die richtigen Daten zum richtigen Zeitpunkt an die richtigen Personen zu übermitteln“, sagte Palmer Luckey, Gründer von Anduril Industries.

„IVAS ist mehr als die Summe seiner Teile. Durch die Integration von bestehender und neuer Software und Sensoren bietet IVAS jedem Soldaten ein vollständiges Bild des Schlachtfelds, was sicherere und effektivere Einsätze ermöglicht. Unsere Zusammenarbeit mit Anduril zur Integration ihrer Reihe kritischer Sensoren zusammen mit ihrem bahnbrechenden Lattice-System in IVAS zeigt die transformative Fähigkeit dieser Kampfbrille und wird es uns ermöglichen, die Auswirkungen von IVAS auf jeden US-Soldaten weiter auszubauen“, so Robin Seiler, Corporate Vice President of Mixed Reality bei Microsoft, fügte hinzu:

Erweiterte Möglichkeiten durch Lattice-Integration

IVAS ist eine Plattform, die Daten aus einer Vielzahl von Sensoren aufnehmen kann, darunter solche, die in das Headset integriert sind, an Waffensystemen angebracht sind oder über Geräte und Software von Drittanbietern bereitgestellt werden. Dadurch erhalten die Soldaten eine bisher unerreichte Sicht auf dem Schlachtfeld. Mit der Integration des Lattice-Systems von Anduril werden die Soldaten in der Lage sein, Bedrohungen in Echtzeit deutlich besser zu erkennen, zu verfolgen und darauf zu reagieren, während sie gleichzeitig die Einsatzmöglichkeiten für Soldaten weltweit rasch erweitern.

Die IVAS-Entwicklung startete bereits 2018. Ursprünglich sollte das System 2021 in Betrieb genommen werden, doch wegen Ergonomie- und Zuverlässigkeitsproblemen wurde auf 2025 verschoben. Offenbar versucht microsoft jetzt mit Hilfe von Anduril, die Probleme in den Griff zu bekommen. Technisch basiert das Headset auf der AR-Brille Hololens 2 von Microsoft.