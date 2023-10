Next In TEDx: Du möchtest als Speaker:in auf die TEDx-Bühne? Hier kommt die Gelegenheit

An alle, die schon immer davon geträumt haben, auf einer großen Bühne zu stehen und Menschen mit den eigenen Worten zu beeindrucken: TEDxVienna bietet nun die Gelegenheit die nächsten großen Vordenker:innen zu Wort kommen zu lassen. Unter dem Namen „Next in TEDx“ lädt TEDxVienna alle Schlauköpfe dazu ein, ihre innovativen Ideen vor einer Live-Jury zu präsentieren – und das mit der einmaligen Chance im Anschluss als potenzielle Speaker:innen für die renommierte TEDxVienna-Konferenz im Herbst 2024 ausgewählt zu werden.

Next in TEDx: Die Suche nach den Next-Generation-Speaker:innen

Bis zum 31. Oktober wird noch eifrig nach zehn inspirierenden Redner:innen gesucht. Am 06. November werden die auserwählten Speaker:innen bekannt gegeben. Diese dürfen ihre Ideen dann im Rahmen von Next in TEDx, der Vorauswahlveranstaltung am 29. November 2023, in der Roten Bar im Volkstheater präsentieren. Für das Vorsprechen müssen die ausgewählten Kandidat:innen eine 3-minütige Präsentation ihrer Idee vorbereiten.

Das Live-Audition-Event bietet sowohl den Kandidat:innen als auch dem Publikum die Möglichkeit, die nächste Generation der TEDxVienna-Sprecher:innen kennenzulernen.

„In dieser hypervernetzten und informationsgesättigten Welt ist Next In TEDx ein notwendiger Kompass für uns, um einzigartige und außergewöhnliche Ideen aus der eigenen Community aufzuspüren. Wir suchen dediziert nach lokalen Ideen, Projekten und Geschichten, die auf eine internationale Bühne gehören. Was mir besonders an Next in TEDx gefällt ist die Transparenz des Formats: Was macht einen guten TEDx Talk aus? Was ist eine “idea worth spreading” für eine Plattform wie TEDxVienna? Seit Jahren werden uns solche Fragen von potenziellen Speaker:innen, Teilnehmer:innen und Partner:innen gestellt; Next in TEDx bietet endlich einen exklusiven Einblick in unseren Auswahlprozess und liefert klare Antworten.“, so Alina Nikolaou, Co-Director & Curator bei TEDxVienna.

Möchtest du als Kandidat: in teilnehmen?

Ja? Dann reiche deine Idee so schnell wie möglich ein. Wenn du ausgewählt wirst, arbeitet TEDxVienna auch mit dir zusammen, um dir mit deiner Rede für die berühmte TEDxVienna Konferenz im Herbst 2024 zu helfen.

Worauf bei den Pitches geachtet wird:

(Fast) jedes Thema ist willkommen.

Es muss sich um eine originelle Idee handeln oder eine originelle Perspektive auf eine bestehende Idee bieten.

Keine Werbung

Keine motivationsbezogenen Reden.

Keine religiösen oder politischen Agenden.

Keine Pseudowissenschaft.

Zum Abschluss folgt eine Nachricht von TEDxVienna für jene, die sich trotz Interesse noch unsicher sind: „Keine Bühnenerfahrung? Kein Problem! Denk daran, wir suchen großartige Ideen, keine herausragenden Redner:innen.“

Hier geht es zur Bewerbung.