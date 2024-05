Nobile: EnergyTech-Startup erhält neues Advisory Board und expandiert international

Das Wiener Energie-Jungunternehmen Nobile, das den österreichischen Ökostrom-Markt mit einem besonders günstigen Tarif aufmischen will, baut sein Business weiter aus. Das Startup bietet künftig Services für Energy Hubs in Deutschland, Italien und in der Schweiz. Zudem steht den beiden Gründer:innen, Lorena Skiljan und Peter Gönitzer, ab sofort ein recht prominent besetztes Advisory Board zur Seite.

Früherer Google-Executive Andy Baynes in Advisory Board

Andy Baynes, ehemaliger Apple, NEST und Google Executive, steigt, neben Serial Enterpreneur Markus Wagner und enspired-Chef Jürgen Mayerhofer, in das Advisory Board von Nobile ein. „Nach einer erfolgreichen Reise mit NEST sowie Exit an Google freue ich mich, die Transformation der Energiemärkte mit Nobile fortzusetzen. Mit dem erfahrenem Gründerduo, Lorena Skiljan und Peter Gönitzer, sowie der Plattformlösung, werden die dezentralen Energiemärkte künftig ganz anders bespielt werden“, so Andy Baynes.

Nach erfolgreicher Markterschließung in Österreich will das Startup nun zu einem internationalen Energieunternehmen werden. Erste Kund:innen in Deutschland, Italien und in der Schweiz werden Teil der Nobile Energy Hubs Community. Die Basis für den Start in den neuen Märkten bildet die Energy Sharing- und Serviceplattform nobile:connected. In Deutschland führt die Jungfirma ein Versorgungsmodell im Rahmen des Mieterstrommodells ein, um eine lokale Versorgung der Immobilien zu ermöglichen. In der Schweiz will man Energiegemeinschaften nach österreichischem Vorbild simulieren und bedienen.

Nobile will internationaler Player werden

„Wir betreuen bereits über 90 Energy Hubs in Österreich und zählen zu den etablierten Marktplayern im Bereich der dezentralen Energieversorgung. Mit der regulatorischen Weiterentwicklung in Deutschland und der Schweiz sind die Märke bereit für die Ausrollung unseren Geschäftsmodells und damit zur Schaffung einer landesweiten, dezentralen, lokalen Energieversorgung. Der Markteintritt erfolgt über starke, lokale Partner aus der Energie- und Immobilienbranche“, erklärt Lorena Skiljan, Co-Founder und CEO von Nobile.

Markus Wagner gilt als ein Experte in der IT und Startup Szene und hat als Serial Enterpreneur bereits mehrere Startups erfolgreich bis zum Exit begleitet. Jürgen Mayerhofer, ebenfalls Serial Entrepreneur im Energiebusiness, hat mit Enspired kürzlich erfolgreich die Series B Investmentrunde abgeschlossen (wir berichteten).

„Sind für Zukunftsthemen bestens aufgestellt“

„Nobile ist einer der Front Runner im Bottom Up Energiemarkt. Die Expertise der beiden Gründer:innen, gepaart mit einem starken Geschäftsmodell, sind beste Voraussetzungen, in einem sich neu entwickelnden Markt erfolgreich zu werden. In Österreich hat Nobile ihr Modell bereits unter Beweis gestellt. Meine Expertise gilt der Expansion in weitere EU Länder sowie dem onboarding von weiteren Investoren“, sagt Markus Wagner zu seiner Rolle bei der Nobile.

„Ein starkes Advisory Board, ist neben unseren Kundi:nnen und Partner:innen ein wichtiger Bestandteil unserer Erfolgsstory. Wir fühlen uns in unseren Aktivitäten bestärkt, dass so starke Persönlichkeiten in unser Advisory Board einziehen und uns bei der Expansion in neue Märkte begleiten.“, erklärt Peter Gönitzer, Co-Founder und CEO Nobile. „Wir freuen uns sehr, dass uns nun drei ausgewiesene Experten als kompetente Ratgeber zur Seite stehen. Mit unserem Team und neu geschaffenen Advisory Board sind wir für die Zukunftsthemen der Branche bestens aufgestellt“, ergänzt Lorena Skiljan.