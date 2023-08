Northvolt: Batterie-Unicorn holt 1,2 Mrd. Dollar – auch BlackRock investiert

Northvolt, das schwedische Batterie-Unicorn, hat soeben bekannt gegeben, dass es noch einmal 1,2 Milliarden US-Dollar zur Finanzierung seiner weiteren Expansion in Europa und Nordamerika aufgebracht hat. Die Finanzierung ist eine Erweiterung der im Juli 2022 unterzeichneten 1,1 Milliarden US-Dollar umwandelbaren Anleihe, die damit auf satte 2,3 Mrd. Dollar wächst. Zu den führenden Investoren gehören die Investment Management Corporation of Ontario (IMCO), BlackRock und die Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), sowie der langfristige Finanzpartner OMERS, der bereits zum dritten Mal in das Unternehmen investiert.

Zu den bisherigen Investoren zählen etwa auch die Volkswagen Group, AMF, Ava Investors, IMAS Foundation oder Baillie Gifford. Mit dieser Kapitalerhöhung hat Northvolt nun über 9 Milliarden US-Dollar an Eigen- und Fremdkapital gesichert, um Bestellungen im Wert von über 55 Milliarden US-Dollar von Kunden wie BMW, Fluence, Scania, Volvo Cars und Volkswagen Group zu erfüllen.

Wachsende Nachfrage in Europa und den USA decken

Parallel dazu hat Northvolt Dwa seine ersten Energiespeichersysteme in Gdańsk, Polen, als Teil seines Inbetriebnahmeprozesses produziert. Seit 2019 produziert Northvolt Batteriesysteme in einer kleinen Anlage in Gdańsk und hat nun eine neue 25.000 Quadratmeter große Fabrik gebaut, in der Zellen zu Batteriesystemen für Kunden im Bereich Energiespeicherung und Industrie zusammengebaut werden. Nach Abschluss der abschließenden Validierung der Produktionslinien sollen die Lieferungen an Kunden später in diesem Jahr beginnen.

„Ich bin stolz darauf, dass unsere fortgesetzten Bemühungen von Investoren anerkannt werden, da wir ein erhebliches Interesse von den Kapitalmärkten erhalten, um unsere Mission zu unterstützen. Das Engagement für die globale Dekarbonisierung ist stark, und diese Meilensteine stärken unsere Position, um den massiven Bedarf an nachhaltigen Batterielösungen sowohl in Europa als auch in Nordamerika zu decken“, so Peter Carlsson, Mitgründer und CEO von Northvolt, in einer Aussendung.

Die Batteriezellen von Northvolt werden derzeit im Northvolt Labs in Västerås, Schweden, und im Northvolt Cuberg in San Leandro, Kalifornien, USA, entwickelt. Die Batteriezellenproduktion wird in der Northvolt Ett Gigafabrik in Skellefteå, Schweden, hochgefahren, die später in diesem Jahr durch eine benachbarte Recyclinganlage, Revolt Ett, ergänzt wird. Weitere Projekte sind in Schweden, Deutschland und Portugal in Entwicklung. Auch in Nordamerika will Nortvolt Fuß fassen – denn dort gibt es massive staatliche Subventionen im Rahmen des Inflation Reduction Acts (IRA).