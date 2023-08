Wie Biden den CleanTech-Magnet aufdrehte – und Europa alt aussehen lässt

Auch der Abzug des deutschen Startups Marvel Fusion, das nun gemeinsam mit der Colorado State University bis 2030 die Entwicklung der Laser-Fusion, war im Sommer 2023 zu bemerken; erst kurz nachdem der deutsche Wirtschaftsminister Habeck es gerade noch schaffte, das schwedische Batterie-Unicorn Northvolt doch davon zu überzeugen, in Schleswig-Holstein zu bauen und nicht nur in den USA. Während Frankreich schon reagierte und ähnlich wie die USA nun mit Steuererleichterungen im Umfang von 20 Mrd. Dollar CleanTech-Projekte lockt, wogt in Deutschland noch die Debatte, was zu tun sei.

Der IRA wird im „Wirtschaftsmotor“ Deutschland (übrigens vor einigen Jahren noch Vorreiter bei der Photovoltaik, bis dann China den Markt an sich riss) schon längst als Bedrohung gesehen – Stichwort Deindustrialisierung. „Vor allem der drohende Abzug von Kapital im Rahmen einer Investitionsverlagerung in die USA stellt eine Entwicklung dar, die mittel- und langfristig Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand in Deutschland gefährden könnte“, heißt es in einer Studie der Bertelsmann Stiftung.

Was machen die USA besser?

Aber was machen die USA, was macht die Bidenomics besser? Auch in der EU gibt es ganz große CleanTech-Programme. So wurden mit dem Post-COVID-Aufbauplan NextGenerationEU ab 2021 satte 806 Milliarden Euro locker gemacht, knapp 40 Prozent davon sind für klimafreundliche Investments gedacht. Dazu kommt noch der „Net Zero Industry Act“ (NZIA), eine direkte Antwort auf den IRA, und der „Critical Raw Materials Act“, die ebenfalls mit vielen Milliarden Euro ausgestattet werden sollen. Trotzdem werden in den USA die Projekte schneller und größer auf den Boden gebracht.

„In den USA wird vor allem mit einer Investitions- und Produktionsförderung gearbeitet, und dabei insbesondere mit Steuergutschriften. Ein US-Unternehmen, das förderungswürdige Ausgaben im Jahr 2023 tätigt, kann diese also umgehend in der Steuererklärung für 2023 angeben und von den entsprechenden Subventionen profitieren“, scho Studienautor Thieß Petersen von der Bertelsmann Stiftung. „In Deutschland und der EU werden hingegen primär Forschungs- und Entwicklungsausgaben gefördert. Es vergeht daher mehr Zeit, bis diese Tätigkeiten tatsächlich die Kosten und damit auch die Preise der subventionierten Produkte senken. Zudem müssen die deutschen und die EU-Fördermittel in der Regel beantragt werden. Das bedeutet aufwendige Verfahren – vor allem weil über die Bewilligung der Mittel mit allen ihren Details (Förderhöhe, Förderzweck, Förderdauer) jeweils im Einzelfall entschieden werden muss.“

„Es gibt nur Verzögerungspolitik“

Europa, das eigentlich grüner Vorreiter sein will, bremst sich selbst aus – obwohl das Ziel, bis zum Jahr 2030 soll mindestens 40 Prozent des jährlichen Bedarfs an sauberen Technologien (Akkus, PV-Anlagen, grüner Stahl usw.) innerhalb Europas abdecken können. In der Praxis bemängeln Unternehmen, die die Energiewende eigentlich schnell vorantreiben wollen würden, aber große Hürden. „Es gibt nur Verzögerungspolitik. Dabei wissen wir, wir haben das Ziel, 2050 in der EU klimaneutral zu sein, in Österreich sogar 2040. Das Schöne an dem Ganzen ist zwar, dass sich dabei sehr viele Möglichkeiten für neue Unternehmen ergeben, aber auch für bestehende Unternehmen, um gewisse Positionen einzunehmen. Durch die Politik haben wir jedoch nur einen Mangel an Planbarkeit“, sagt etwa Christina Maria Huber, Head of Sustainability beim österreichischen ClimateTech-Scale-up neoom.

Auch wenn in Brüssel große Projekte wie der NZIA aufgelegt werden, sie kommen (noch) nicht in der Praxis an. „Die politische Herausforderung im Hintergrund bleibt dennoch die größte, weil das konkrete Regelwerk für die Zwischenschritte noch in der Entstehung ist. Wir wissen, dass wir Schritte setzen müssen, um die Wende zu schaffen. Allerdings ist die Lage aktuell noch so, dass die First Mover, diejenigen sind, die sich damit wirtschaftlich selbst ins Knie schießen könnten“, sagt etwa Helmut Kaufmann, COO Österreichs größtem Aluminiumhersteller, der AMAG.

Bleibt am Ende wohl nur eines über: Der Blick über den Großen Teich, um zu schauen, wie es dort gemacht wird. Denn die Klima-Uhr, die tickt weiter.