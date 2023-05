Nvidia steigt zur Trillion Dollar Company auf – aber ist die AI-Aktie überteuert?

Die einen warnen vor Auswirkungen im Ausmaß eines Atomkriegs, die anderen scheffeln die Milliarden. Der US-Chip-Konzern Nvidia, früher berühmt für seine leistungsstarken Grafikkarten, hat soeben die legendäre Marke von einer Billion Dollar (engl: 1 Trillion) bei der Unternehmensbewertung erreicht. Der Aktienkurs hat am Dienstag noch einmal um mehr als vier Prozent zugelegt; seit Jahresbeginn hat NVDA bereits um etwa 174 Prozent an Wert zugelegt.

Nvidia rund um CEO und Mitgründer Jensen Huang ist damit eines von nur sechs Unternehmen weltweit – nebst Apple, Microsoft, Saudi Aramco, Alphabet und Amazon, das die Marke von einer Billion Dollar erreicht hat. Ebenfalls bemerkenswert: Das Unternehmen mit Hauptsitz in Santa Clara in Kalifornien ist damit auch fast doppelt so viel wert wie TSMC, eigentlich vor wenigen Monaten noch der große Marktführer bei Computer-Chips. Doch das Blatt hat sich gewendet: War Nvidia im November 2022, als ChatGPT veröffentlicht wurde, noch etwa 400 Mrd. Dollar wert und TSMC 420 Mrd. Dollar, konnten die US-Amerikaner mit ihrem Fokus auf GPUs deutlich ausbauen. So sieht nun das Ranking der wertvollsten Unternehmen der Welt aus:

Rasantes Wachstum seit ChatGPT

Nvidia hat in den vergangenen Jahren, nachdem sich herausstellte, dass ursprünglich für Gaming gedachte GPUs (GeForce!) sich vorzüglich für Machine Learning eignen, eine steile Entwicklung hingelegt. Zwar wurde die Aktie nach einem Hoch im November 2021 vom allgemeinen Abwärts-Trend für Tech-Werte auch erfasst, aber nach der Veröffentlichung von ChatGPT durch OpenAI im November 2022 ging es wieder steil bergauf – bis zum Allzeithoch am heutigen Tag.

Wie berichtet, hat Nvidia im ersten Quartal 2023 einen Rekordumsatz im Data-Center-Bereich von 4,28 Milliarden US-Dollar geschrieben – damit kommt deutlich mehr als die Hälfte des Umsatzes aus dem B2B-Geschäft mit Unternehmen, die die Prozessoren der Firma für den Betrieb ihrer KI-Anwendungen brauchen. Nvidia hat am Sonntag auf der wichtigen Computex-Messe in Taipeh, Taiwan, auch bekannt gegeben, mit dem DGX GH200 einen KI-Supercomputer für große Sprachmodelle und komplexe Algorithmen auf den Markt zu bringen. Die ersten Kunden: Google, Meta und Microsoft, also die drei größten (teilweise) auf AI spezialisierten Unternehmen der Welt.

Mehr als bloß eine PC-Gaming-Chip-Aktie

Dass Nvidias Aktie nun bei deutlich mehr als 400 Dollar liegt, scheint aber manchen zu teuer. „Seit 2014 sind wir bei ARK Invest

der Meinung, dass Nvidia die KI-Zukunft vor den meisten anderen Chipherstellern gesehen hat, und wir glauben, dass das Unternehmen das KI-Zeitalter weiter vorantreiben wird. Mit dem 25-fachen des erwarteten Umsatzes für dieses Jahr ist $NVDA der Entwicklung jedoch voraus“, so ARK-Invest-Chefin Cathie Wood auf Twitter. 2014 hätten die meisten Anleger:innen die Nvidia-Aktie mit einem Kurs von etwa 5 Dollar „einfach für eine PC-Gaming-Chip-Aktie“ gehalten. Nach einem Kursanstieg um das 80-fache würden nun aber viele glauben, dass NVDA die einzige KI-Aktie ist.

„Ist es aber nicht!“, so Wood. Es würde dutzende andere „AI-Gewinner“ geben, und zwar seien das vor allem solche Unternehmen mit großen, qualitativ hochwertigen Pools an proprietären Daten – also dem Rohstoff, um AI-Systeme zu trainieren und abreiten zu lassen. Und da fällt dann ein unerwarteter Name. „Unserer Ansicht nach ist Tesla – mit dem 6-fachen Umsatz – der offensichtlichste Nutznießer der jüngsten Durchbrüche im Bereich AI, da es bis 2030 TAM (Total Adressable Market) von 8 bis 10 Billionen Dollar im Bereich der autonomen Mobilität adressiert“, so Wood.