Österreich hängt auch im 2. Jahr des Ukrainekriegs am Gashahn Russlands

Während russisches Gas in andere Ländern zum Tabu geworden ist, wird es weiter in rauen Mengen nach Österreich gepumpt. Seit dem Beginn des Ukrainekriegs vor 17 Monaten haben europäische Länder überraschend schnell damit begonnen, ihre langjährige Abhängigkeit von billigem russischem Gas zu reduzieren. Österreich hat das bislang nicht geschafft – und die New York Times hat das zu einem Thema in einem großen Artikel über Österreichs bestehende Abhängigkeit von russischem Gas gemacht.

Deutschland, das vor dem Krieg 55 Prozent seines Gasbedarfs aus Russland bezog, importiert nun kein russisches Gas mehr. Polen, Bulgarien und die Tschechische Republik haben den Gasfluss gestoppt oder stehen kurz davor. Italien hat seine Importe stetig reduziert und sich verpflichtet, bis Ende dieses Jahres frei von russischem Erdgas zu sein.

Im Gegensatz dazu bezog Österreich, das vor der Invasion fast 80 Prozent seines Gases aus Russland erhielt, im Mai 2023 immer noch mehr als die Hälfte seines Gesamtbedarfs aus Russland. Im März 2023, als die Nachfrage höher war, lag dieser Wert bei 74 Prozent. Solange Russland Gas verkauft, wird Österreich es kaufen, sagte der CEO des österreichischen Energieunternehmens OMV Group in diesem Monat.

Seit Beginn der Invasion hat das österreichische Energieunternehmen OMV 7 Milliarden Euro, etwa 7,7 Milliarden US-Dollar, für russisches Gas ausgegeben. Die Schwierigkeiten der Regierung, sich vom russischen Gas zu lösen, was sie versprochen hat zu tun, hat Kritik von Gegnern hervorgerufen, die sagen, dass Österreichs Gaszahlungen dazu beitragen, Russlands Kriegsmaschinerie zu finanzieren.

Freundlich zu Putin

„Ich glaube nicht, dass sie genug tun“, sagte Anne-Sophie Corbeau, Forschungsstipendiatin am Center on Global Energy Policy an der School of International and Public Affairs der Columbia University, gegenüber der New York Times. „Die Regierung ist eine der freundlichsten gegenüber Russland.“

Ein Hauptgrund, warum die Europäische Union keine formellen Sanktionen gegen russische Gasimporte eingeleitet hat, wie sie für russisches Öl und Kohle gelten, ist, dass Österreich und andere große Käufer argumentiert haben, dass sie es brauchen.

Als Binnenland kann Österreich im Gegensatz zu Deutschland, Italien oder Griechenland nicht einfach Terminals für den Transport von verflüssigtem Erdgas per Schiff bauen. Die Frage, ob die Regierung in Wien schnell genug arbeitet, ist ebenso ein politisches Problem wie ein logistisches und wirtschaftliches.

Ein sofortiger Stopp würde zu wirtschaftlichem Ruin und Massenarbeitslosigkeit führen, warnte Kanzler Karl Nehammer von Österreich im vergangenen Jahr. Leonore Gewessler, die Energieministerin und Mitglied der progressiven Grünen Partei in der österreichischen Koalitionsregierung, sagte, die Regierung bleibe entschlossen, bis 2027 auf den Import von russischem Erdgas zu verzichten. Aber „es ist nicht einfach, jahrelange und jahrzehntelange falsche Politik in nur wenigen Monaten oder einem Jahr rückgängig zu machen“, so Gewessler.

Ringen um Unabhängigkeit

Während der russische Energiegigant Gazprom abrupt viele europäische Länder nicht mehr beliefert hat, erhielt Österreich von Russland die Genehmigung, weiter in Euro statt in Rubel zu bezahlen. Immerhin hat die OMV vergangene Woche, kurz vor der Veröffentlichung des NYT-Berichts einige Schritte gesetzt, um unabhängiger von Gazprom-Lieferungen zu werden. So haben der Ölkonzern bp und die OMV die Unterzeichnung einer langfristigen Kauf- und Verkaufsvereinbarung bekannt gegeben, die Lieferungen von bis zu 1 Million Tonnen Flüssigerdgas (LNG) pro Jahr für 10 Jahre ab 2026 vorsieht. Außerdem wurde der größte Gasfund seit 40 Jahren auf österreichischem Boden verlautbart, und zwar in Niederösterreich.

„Die politische Elite in Österreich ist meiner Meinung nach eine der sympathischsten für Russland“, sagte Grzegorz Kuczynski, Direktor des Eurasia-Programms am Warschauer Institut, gegenüber der NYT. „Daher denke ich, dass Wien versuchen wird, eine weniger konfrontative EU-Politik gegenüber Moskau zu beeinflussen.“ In Österreich bekannte Beispiele der Nähe der Politik zu Putin werden in der NYT aufgezählt – etwa der Knicks der ehemaligen Außenministerin Karin Kneissl auf ihrer Hochzeit vor Putin; die Saphir-Ohrringe im Wert von 50.000 Euro als Putins Geschenk an sie; die Vorstandsposition von Österreichs ehemaligem Kanzler Wolfgang Schüssel im Vorstand von Russlands größtem Privatunternehmen Lukoil; oder die Verbindungen der FPÖ zu Putin.

Der aktuelle Vertrag mit Gazprom, dessen Unterzeichnung im Jahr 2018 vom damaligen österreichischen Kanzler Sebastian Kurz und Putin selbst begleitet wurde, sieht vor, dass Österreich jährlich sechs Milliarden Kubikmeter Gas kauft und bis 2040 in Kraft bleibt. Das Unternehmen war auch ein finanzieller Unterstützer der mittlerweile eingestellten Nord Stream 2-Pipeline zwischen Russland und Deutschland.

Weiter Kunde bei Gazprom

Alfred Stern, der CEO von OMV, sagte in einem kürzlichen Interview mit der Financial Times, dass „wir diese Mengen von Gazprom weiterhin abnehmen werden“, solange sie verfügbar sind. OMV hat nicht auf wiederholte Anfragen nach Kommentaren reagiert. Am Freitag gab das Unternehmen jedoch eine zehnjährige Vereinbarung zur Gaslieferung von dem Energiegiganten BP ab 2026 bekannt, um „unsere laufende Diversifizierung der Lieferquellen voranzutreiben.“

Was auch klar ist: Eine Reduzierung der Lieferungen von Gazprom würde zu höheren Preisen führen. Der aktuelle Fünfjahresvertrag der Ukraine mit Gazprom, der es Gazprom ermöglicht hat, Erdgas aus Russland über Pipelines durch die Ukraine nach Europa zu liefern läuft Ende nächsten Jahres aus. Kiew hat angekündigt dass sie diesen Vertrag nicht verlängern wird. Die ukrainischen Pipelines transportieren etwa 5 Prozent der Gasimporte der Europäischen Union. Dann bleibt nur mehr TurkStream, eine direkte Verbindung zwischen Russland und der Türkei, als einziger Eingangspunkt für Pipeline-Gas nach Europa.