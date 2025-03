GPT-4.5 ist um ein Vielfaches teurer wie das Vorgänger-Modell

OpenAI hat mit dem Rollout der Research Preview für GPT-4.5 für Plus-Abonnent:innen weltweit begonnen. Damit kommen also all jene User in den Genuss des neuen KI-Modells, die sich die 23 Euro pro Monat für das Abo leisten. Zwar ist GPT-4.5 nicht besser als die zuletzt von OpenAI lancierten Reasoning-Modelle o1 und o3, aber es soll seine Stärken vor allem im Chat ausspielen.

„GPT-4.5 ist OpenAIs bislang größtes und bestes Sprachmodell für Chat. Erste Tests zeigen, dass Gespräche mit GPT-4.5 natürlicher wirken und eine warme, intuitive und fließende Kommunikation ermöglichen. Das Modell bietet verbesserte sprachliche Fähigkeiten, übertrifft die Leistung von 4o und erreicht bei Tests zum mehrsprachigen Sprachverständnis (z. B. MMLU) den neuesten Stand der Technik unter Modellen ohne Reasoning“, heißt es seitens des Unternehmens.

Im wichtigen Ranking der Chatbot Arena, wo User verschiedenste LLMs in Kategorien wie Coding, Sprachen, Mathematik usw. bewerten, konnte sich GPT-4.5 bereits fast bis nach oben vorkämpfen. Lediglich an die Werte von Grok-3, also dem neuesten KI-Modell von Elon Musks Startup xAI, kommt GPT-4.5 nicht heran, lässt aber die Top-Modelle von Google, DeepSeek, Alibaba oder Anthropic teilweise deutlich hinter sich:

Zwar hat etwa auch Perplexity GPT-4.5 bereits in die Version für seine zahlenden Pro-Nutzer:innen verbaut, gibt dort aber nur eingeschränkten Zugriff darauf. Die Anzahl der Fragen an GPT-4.5 sind pro Tag deutlich limitiert, sodass man bei intensiverer Nutzung schnell an die Grenzen stößt.

Und das hat einen guten Grund. Denn GPT-4.5 via API in andere Apps einzubauen, ist sehr sehr teuer. OpenAI hat die Preise für GPT-4.5 im Vergleich zu seinen anderen AI-Modellen drastisch erhöht: