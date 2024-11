OpenAI soll KI-Agenten „Operator“ im Jänner 2025 launchen

Sie sollen den Computer steuern, selbstständig Flüge buchen oder Code ausführen können: So genannte AI-Agenten sind auf dem Vormarsch. Kein Wunder, dass auch OpenAI, weiterhin mit ChatGPT und AI-Modellen Marktführer, in dem Bereich mitmischen will. Einem Bericht von Bloomberg zufolge soll OpenAI bereits im Jänner 2025, also in etwa zwei Monaten, seinen eigenen AI-Agenten auf den Markt bringen.

Das interne Projekt hört auf den Namen „Operator“, der schon viel aussagt. Während man bei ChatGPT und ähnlichen anderen Chatbots noch viele Daten selbst eingeben muss, sollen Agenten viel selbstständiger funktionieren und komplette Aufgaben automatisiert für den User ausführen können. Zuerst sollen Entwickler eine Preview via API zur Verfügung bekommen, bevor der Agent auf die breite Masse losgelassen wird.

Anthropic zeigte eigenen AI-Agent bereits

OpenAI ist damit nicht alleine. Anthropic, der größte Rivale von Sam Altmans Unternehmen, hat bereits Ende Oktober ein neues Feature namens „Computer Use“ vorgestellt. Dieses lässt Anthropics AI-Modell Claude einen Computer kontrollieren. Claude erkennt dabei die Bildschirminhalte und kann etwa im Browser auf Webseiten Daten eingeben.

Auch bei Anthropic ist dieser AI-Agent in einer Beta-Phase nur für Entwickler:innen via API nutzbar, es gibt noch keine Möglichkeit für Endnutzer:innen, das auszutesten. Noch sei der AI-Agent fehleranfällig und in einem experimentellen Stadium. Jedenfalls aber geht die AI-Industrie derzeit sehr stark in die AI-Agent-Richtung.