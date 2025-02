OTC Handel: Wie Institutionen im Verborgenen den Crypto-Markt dominieren

Ed Prinz ist Präsident von DLT Austria, Mitbegründer vom Web3 Hub Vienna, Loob, einem Marktplatz für digitale Assets, und Co-Founder von DLT Germany und DLT Switzerland. Mit jahrelanger Erfahrung in Research und Analyse von Token, Protokollen und Märkten sowie im Portfolio-Management bringt er fundiertes Wissen in den Bereichen Blockchain-Technologie und EVM mit. Seit 2017 berät er Blockchain-Startups und Unternehmen und ist aktiv in der Entwicklung innovativer Web3-Lösungen. Im Gastbeitrag analysiert er die aktuellen Entwicklungen im Krypto-Sektor.

Der verborgene Crypto-Markt

Der Crypto-Währungsmarkt hat sich in den letzten Jahren stark verändert, wobei institutionelle Investoren zunehmend eine dominierende Rolle einnehmen. Doch anstatt ihre Trades über öffentliche Börsen abzuwickeln, bevorzugen sie den diskreten Handel über sogenannte Over-the-Counter (OTC)-Märkte.

Diese ermöglichen es, große Summen zu bewegen, ohne plötzliche Kurssprünge auszulösen. Ein aktueller Bericht einer führenden OTC-Plattform zeigt nun, wie drastisch dieser Markt im Jahr 2024 gewachsen ist und welche neuen Entwicklungen sich für 2025 abzeichnen.

Warum institutionelle Investoren den OTC-Handel bevorzugen

Der Hauptgrund, warum institutionelle Anleger OTC-Plattformen nutzen, liegt in der Größe ihrer Transaktionen. Öffentliche Börsen könnten derartige Mengen nicht effizient abwickeln, ohne massive Kursschwankungen auszulösen.

Ein Beispiel verdeutlicht dies: Wenn ein Investor eine Milliarde US-Dollar in Bitcoin investieren möchte, würde dies auf öffentlichen Börsen eine enorme grüne Kerze im Chart verursachen und einen Dominoeffekt auslösen. Shorts würden liquidiert, weitere Käufe getriggert und der Preis würde künstlich in die Höhe getrieben. OTC-Märkte hingegen bieten die Möglichkeit, solche Transaktionen diskret und ohne sichtbare Spuren durchzuführen.

Die Explosion des OTC-Marktes im Jahr 2024

Laut Bericht hat sich das Handelsvolumen auf einer der größten OTC-Plattformen im Jahr 2024 mehr als vervierfacht. Im Vergleich dazu stieg das gesamte Crypto-Börsenvolumen lediglich um 142 %. Besonders markant war der November 2024, in dem ein einzelner Handelstag mit 2,24 Milliarden US-Dollar das bisherige Rekordvolumen einer ganzen Woche übertraf.

Das Wachstum wurde insbesondere durch zwei Ereignisse begünstigt: Die Genehmigung von Bitcoin-ETFs in den USA und die Wahl eines neuen US-Präsidenten, was das Marktvertrauen stärkte.

Steigende Anzahl und Größe der Transaktionen

Neben dem Anstieg des Handelsvolumens verzeichnete der Bericht auch eine Zunahme der durchschnittlichen Transaktionsgröße um 17 %. Die Anzahl der durchgeführten Trades stieg um 250 %. Zudem wurden 370 neue handelbare Trading-Paare hinzugefügt, wodurch sich das gesamte Angebot von 576 auf 946 Assets erweiterte. Dies zeigt, dass nicht nur klassische Kryptowährungen gehandelt wurden, sondern auch spezialisierte digitale Vermögenswerte.

Der unerwartete Boom der Meme-Coins

Eine besonders auffällige Entwicklung war der Anstieg des institutionellen Handels mit Meme-Coins. Im Jahr 2024 wuchs dieses Segment um 210 %, wodurch sich dessen Anteil am gesamten OTC-Volumen von 7,3 % auf 16,2 % erhöhte.

Vor allem Dogecoin und Shiba Inu dominierten mit einem gemeinsamen Anteil von fast 90 %. Pepe gewann ebenfalls Marktanteile und stieg von 1,2 % im Jahr 2023 auf 9 % im Jahr 2024. Trotz des spekulativen Charakters dieser Assets zeigen die Zahlen, dass institutionelle Investoren zunehmend in hochriskante Crypto-Segmente einsteigen.

Die Rolle von Solana im institutionellen Handel

Neben Ethereum, das mit 94,7 % weiterhin den Hauptanteil am institutionellen Meme-Coin-Handel ausmacht, hat auch Solana im Jahr 2024 stark zugelegt. Die OTC-Volumina für Solana-basierte Meme-Coins sind um das 17-fache gewachsen.

Dennoch bleibt Solanas Anteil mit 5,1 % im Vergleich zu Ethereum gering. Dies zeigt, dass Ethereum trotz der allgemeinen Marktkritik weiterhin das bevorzugte Netzwerk für institutionelle Investoren ist.

Der Aufstieg von Crypto-Derivaten im OTC-Markt

Neben dem Spot-Handel gewann auch der Derivatehandel auf OTC-Plattformen an Bedeutung. Eine neue Art von Produkten, sogenannte Contracts for Difference (CFDs), machte bereits neun Monate nach Einführung 4,3 % des OTC-Handelsvolumens aus.

Besonders gefragt waren Bitcoin (68,2 % der CFD-Volumina) und XRP (15,3 %), während Ethereum mit nur 7 % hinter Solana (6,9 %) lag. Dies deutet darauf hin, dass institutionelle Investoren zunehmend alternative Assets nutzen, um ihre Portfolios zu diversifizieren.

Der Einfluss von Leverage auf institutionelle Handelsstrategien

Obwohl CFDs eine wachsende Rolle spielen, bleibt ihr Anteil am Gesamtvolumen relativ gering. Dies liegt unter anderem daran, dass institutionelle Investoren Leverage primär als Risikomanagement-Tool und nicht zur Spekulation nutzen. Während private Trader oft hohe Hebel einsetzen, um mit kleinen Einsätzen große Positionen zu steuern, nutzen institutionelle Investoren Leverage zur Kapitaloptimierung und zur Steuerung des Gegenparteirisikos.

Die zunehmende Bedeutung von Crypto-Optionen

Ein weiteres stark wachsendes Segment ist der Handel mit OTC-Crypto-Optionen, deren Volumen im Jahr 2024 um 27 % anstieg. Dies spiegelt die steigende Nachfrage nach individuellen Absicherungs- und Handelsstrategien wider, insbesondere da immer mehr traditionelle Finanzinstitutionen in den Cryptomarkt eintreten. Optionsstrategien bieten eine flexible Möglichkeit, sich gegen Marktschwankungen abzusichern, ohne direkt in den Spot-Markt eingreifen zu müssen.

Zukunftsaussichten wie Bitcoin-Reserven und neue Finanzinstrumente

Der Bericht prognostiziert, dass die US-Regierung beginnen könnte, Bitcoin als strategische Reserve zu betrachten, was andere Länder wie China, die EU oder Russland unter Zugzwang setzen würde. Auch die Möglichkeit, dass ein großes Unternehmen Aktien oder Anleihen ausgibt, um Ethereum zu kaufen, wird als realistisch angesehen. Zudem könnte erstmals eine Unternehmensfusion oder eine Dividendenausschüttung über Stablecoins abgewickelt werden.

Banken und der direkte Zugang zu Crypto-Märkten

Eine weitere Prognose ist, dass eine systemrelevante Bank damit beginnen wird, direkten Spot-Crypto-Handel für ihre Kunden anzubieten. Dies würde die institutionelle Akzeptanz weiter steigern und den Zugang zu Crypto-Assets erheblich erleichtern.

Der institutionelle Handel mit Kryptowährungen hat 2024 ein neues Rekordniveau erreicht und wird voraussichtlich weiter wachsen. Die Entwicklung zeigt eine zunehmende Risikobereitschaft, aber auch eine stärkere Integration von Crypto-Assets in traditionelle Finanzstrategien. Die kommenden Jahre dürften entscheiden, ob dieser Trend anhält oder eine erneute Marktanpassung bevorsteht.

Disclaimer: Dies ist meine persönliche Meinung und keine Finanzberatung. Aus diesem Grund kann ich keine Gewähr für die Richtigkeit der Informationen in diesem Artikel übernehmen. Wenn du unsicher bist, solltest du dich an einen qualifizierten Berater wenden, dem du vertraust. In diesem Artikel werden keine Garantien oder Versprechungen bezüglich Gewinnen gegeben. Alle Aussagen in diesem und anderen Artikeln entsprechen meiner persönlichen Meinung.