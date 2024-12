Otterly: Startup hilft Firmen bei AI-Suchmaschinenoptimierung

Websites dabei helfen, in AI-Suchergebnissen öfter aufzutauchen: So lautet das Prinzip hinter Otterly, einem Startup aus Wiener Neudorf. Viele Websites mussten im Jahr 2024 einen Rückgang ihres organischen Verkehrs hinnehmen, was zu einem großen Teil auf den Anstieg von KI-generierten Suchergebnissen zurückzuführen ist. Otterly hilft Unternehmen dabei, ihre Seiten mehr in Vordergrund zu rücken. Die Jungfirma hat nun nach eigenen Angaben den „Stealth“-Modus verlassen und hat bereits mehr als 1.000 User gesammelt. Dazu gehören unter anderem Marken wie Datadome, Skale, Downtown Ecommerce und Videoloft.

AI-Suchmaschinen verändern Such-Ökosystem grundlegend

Die Founder von Otterly sind die SaaS-Veteranen Thomas Peham, Klaus-M. Schremser und Josef Trauner. Die Jungfirma ist vollständig bootstrapped. Klaus-M Schremser ist ein Serienunternehmer und (Mit-)Gründer von Unternehmen wie Gentics, Wikidocs und Usersnap, mit drei erfolgreichen Exits zu Atlassian, Austrian Press Agency und saas.group. Josef Trauner gründete das SaaS-Startup Usersnap, das im Jahr 2023 den Exit schaffte. Thomas Peham ist der ehemalige VP of Marketing bei Storyblok.

Der Übergang zur generativen KI-Suche ist laut Thomas Peham einer der größten Umbrüche im heutigen Marketing. Otterly will es Marken ermöglichen, sich an die Veränderungen im Such-Ökosystem anzupassen und in dieser komplexen neuen Landschaft sichtbar, wettbewerbsfähig und informiert zu bleiben.

Otterly optimiert Ergebnisse auf ChatGPT, Google AI Overviews und Perplexity.AI

„Das Erreichen von 1.000 Usern in so kurzer Zeit ist ein Beweis dafür, wie wichtig es für Unternehmen ist, ihre Leistung in der KI-gesteuerten Suchlandschaft zu überwachen. Marken werden sich der Tatsache bewusst, dass ihre traditionellen organischen Traffic-Strategien nicht mehr ausreichen, und Otterly ist hier, um diese Lücke mit umsetzbaren Erkenntnissen und einer innovativen Plattform zu schließen. Dies ist erst der Anfang, und wir freuen uns darauf, unsere Mission zu erweitern und Unternehmen dabei zu helfen, in diesem dynamischen Bereich erfolgreich zu sein“, so Peham.

Die Plattform der Jungfirma konzentriert sich auf die drei großen AI-Suchmaschinen ChatGPT, Google AI Overviews und Perplexity.AI. Über diese drei Suchmaschinen verfolgt die Lösung die wichtigsten Metriken. Sie liefert auch wöchentlich Einblicke in die Entwicklung von Trends und stellt Tools für die KI-Suchoptimierung bereit. Otterly.AI verspricht umsetzbare Erkenntnisse, die Marken helfen, ihre Sichtbarkeit, Link-Erwähnungen und Markenstimmung auf diesen Plattformen zu optimieren.