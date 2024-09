Outrun: Ex-Bitpanda-Köpfe starten Venture Studio für Crypto und Fintech-Startups

Es gibt ein neues Venture Studio in Wien – und diesmal eines, das sich auf Fintech und Crypto spezialisiert hat. Mit Outrun geht heute ein neues junges Beratungsunternehmen an den Start, dass sich als beratender Partner für Unternehmen in den Bereichen Crypto/Web3, Payments und FinTech positioniert und europäische und türkische Märkte von Büros in Österreich und Instanbul aus bearbeiten will.

Das Know-how, dass die fünf Gründer gesammelt haben, um es ab sofort an andere Unternehmen weitergeben zu können, haben sie sich vor allem bei den österreichischen Unternehmen Bitpanda und Paysafe geholt – denn dort waren sie teilweise jahrelang in leitender Position tätig. Gegründet wurde Outrun von Elbruz Yılmaz, (Ex Paysafe, Bitpanda, 3TS Capital Partners), Michael Pötscher (Ex Tourradar, Paysafe, Bitpanda), Franz Steinbeiß (Ex Bitpanda, PwC, Paysafe), Jamie Brew (Ex Bitpanda, Paysafe) und Samuel Collins (Ex Bitpanda, Ex Paysafe) .

Unterteilt ist das Service-Spektrum in zwei Bereiche: Im „Advisory“-Teil geht es um Beratung zu Wachstums-, Go-to-Market- und Crypto/Web3-Strategien mit Schwerpunkt auf den Bereichen Payments, Fintech, Consumer und Krypto. Im hauseigenen „Venture Studio“ würde man operative Unterstützung und Zugang zur Pre-Seed-Finanzierung bieten, um die Entwicklung und Skalierung neuer Fintech- und Crypto/Web3-Startups zu unterstützen.

Enge Zusammenarbeit mit Entscheidungsträgern