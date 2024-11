Ownerchip: Blockchain & NFTs machen Kunst- und Luxusgüter transparent handelbar

In diesem Trending Topics Tech Talk sprechen wir über die Verbindung von Kunst, Technologie und Blockchain. Michael Schramm ist “Blockchain Entrepreneur for Real World Assets“. Er erklärt, wie sein Krypto-Startup Ownerchip NFC-Chips nutzt, um physische Kunstwerke und Luxusgüter digital zu verknüpfen. Die Technologie sorgt für Sicherheit, Authentizität und einfache Verifizierung via Blockchain-Technologie. Der Grazer Künstler und Street Artist Stefan Temmel ist auch dabei und berichtet, wie und warum er seine Werke mit NFC-Chips versieht. Ownerchip möchte den Kunstmarkt verändern, indem Besitz und Herkunft von Kunstwerken transparent und sicher gemacht werden.

Die Themen:

Eindruck WebSummit 2024 in Lissabon

Vorstellung Stebo Art – freischaffender Künstler

Live Spray-Performance im Creative Summit

Gründung Ownerchip 2022 + Investoren an Bord

Expertise Michael Schramm

So funktioniert die NFC-Technologie

Drei Zielgruppen

Wertvollstes Produkt mit NFC-Chip

Unterschied NFC und NFT

Mehrwert der Technologie für Künstler

Wrap-up Vision

Ownerchip und Marktplätze



