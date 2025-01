PET-Recycling leicht gemacht: Flaschensammler von bringbag schafft Ordnung

Seit der Einführung des Pfandsystems für Einweg-PET-Flaschen stehen österreichische Haushalte vor neuen Herausforderungen. Ein Wiener Startup namens 0916 Werbeagentur verspricht mit dem bringbag-Flaschensammler eine praktische und umweltfreundliche Lösung. Sie soll Sammeln und Rückgabe erleichtern – und dabei auch noch für Ordnung sorgen.

Mit dem Jahresbeginn hat Österreich ein Pfandsystem für Einweg-PET-Flaschen eingeführt. Jährlich werden in Österreich rund 1,6 Milliarden PET-Flaschen in Verkehr gebracht. Das Ziel ist eine Recyclingquote von 90 Prozent. Diese Herausforderung stellt nicht nur Konsument:innen, sondern auch Logistik und Handel vor eine neue Herausforderung. Besonders in Haushalten ohne großen Stauraum stellt sich die Frage: Wohin mit den Flaschen, bis sie zur Rücknahmestelle gebracht werden können? Mit dem bringbag will die 0916 Werbeagentur zur Bewältigung dieser Herausforderung beitragen.

PET: Praktisch, platzsparend und umweltfreundlich

Statt die PET-Flaschen in Kartons zu stapeln oder in Plastiksäcken zu horten, werden diese im bringbag-Flaschensammler platzsparend verwahrt. Die Lösung aus umweltfreundlichem Karton bietet bei beidseitiger Befüllung Platz für bis zu 28 PET-Flaschen und sorgt dafür, dass sie unbeschädigt bleiben – entscheidend für die Rückgabe an Automaten. „Unser Ziel ist es, den Österreicher:innen den Übergang zum neuen Pfandsystem so einfach wie möglich zu machen“, erklärt Gernot Glasl, Gründer der 0916 Werbeagentur und Entwickler des patentierten Flaschensammlers.

Der bringbag soll nicht nur durch Funktionalität überzeugen, sondern auch durch Nachhaltigkeit. Gefertigt aus recycelbarem Karton unterstützt er lokale Produktionskreisläufe und minimiert Transportwege. Er ist so konstruiert, dass man die Flaschen am Hals hält – egal ob 0,5- oder 2-Liter-Format. Für kleine Wohnungen oder Haushalte ohne Auto verspricht das leichte, stabile Tragerl eine praktische Lösung, die sowohl Platz als auch Aufwand sparen soll.

Mehr als nur ein Flaschensammler

Neben seinem Nutzen als Haushaltshilfe birgt bringbag auch für Unternehmen ein interessantes Potenzial: Der Kartonsammler kann individuell bedruckt und als Werbemittel genutzt werden. Wie eine Einkaufstasche soll der Flaschensammler zum täglichen Begleiter werden – mit zusätzlicher Werbewirkung. Unternehmen können Logos oder Designs platzieren, um nachhaltiges Engagement mit Markenpräsenz zu verbinden.

Der bringbag-Flaschensammler soll laut Website schon bald im Handel erhältlich sein. In der Zwischenzeit arbeitet bringbag auch an einer Variante für Dosen. Diese sind auch Teil des neuen Pfandsystems in Österreich. Das bringbag-Canboard ist allerdings noch in Entwicklung.