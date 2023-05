Peter Thiel unterstützt Bitcoin-Startup River in 35-Millionen-Dollar-Runde

Das Bitcoin-Unternehmen River Financial hat laut CoinDesk in einer Series B-Runde unter der Leitung der Investmentfirma Kingsway Capital und mit Beteiligung des Milliardärs Peter Thiel 35 Millionen Dollar eingeworben. Das Silicon Valley-Jungunternehmen bietet eine breite Palette von Bitcoin-bezogenen Dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen an. Dazu gehören unter anderem Mining und eine Wallet, die sowohl Transaktionen auf der Bitcoin-Kette als auch Transaktionen über das Lightning Network unterstützt.

Popularität der Bitcoin-Blockchain steigt

„Die Bankenzusammenbrüche und Rettungsaktionen in letzter Zeit haben uns daran erinnert, warum Bitcoin so wichtig ist“, sagt River-CEO Alex Leishman. „Es ist ein sicherer Weg zu einer gerechteren, gleichberechtigteren und transparenteren Weltwirtschaft. Daher ist es das Ziel von River, den Menschen, die nach einer Alternative zum derzeitigen System suchen, den einfachsten Einstieg in Bitcoin zu ermöglichen. Diese Finanzierungsrunde zeigt unser Engagement für ein ehrliches und stabiles Finanzumfeld durch die Verwendung von Bitcoin – der einzigen unbestechlichen digitalen Währung der Welt.“

Tatsächlich wird Bitcoin als eine Blockchain-Lösung derzeit wieder zunehmend populär. Konzepte wie DeFi, Stablecoins und NFTs funktionieren mittlerweile auch auf dem klassischen Blockchain-Netzwerk (wir berichteten). Ein wichtiger Aspekt ist hierbei das Lightning Network, das auch River seit vergangenem Oktober unterstützt. Dabei handelt es sich um eine Bitcoin-Skalierungslösung, die Transaktionen außerhalb der Kette abwickelt und so schnellere Geschwindigkeiten und niedrigere Gebühren ermöglicht.

River trotzt dem Bärenmarkt

Laut Alex Leishman ist die neue Welle des Bitcoin-Interesses „größtenteils auf die Akzeptanz durch Unternehmen und Institutionen zurückzuführen“. Es handle sich hierbei diesmal nicht um einen bloßen Hype. Neben Peter Thiel gehören auch Cygni, Goldcrest und Valor Equity Partners zu den Investoren in der aktuellen Runde. River hat zuletzt im Jahr 2021 in einer Series A-Runde in Höhe von zwölf Millionen Dollar aufgenommen.

Cointelegraph zufolge reiht sich River in eine wachsende Liste von Bitcoin-Unternehmen ein, die während des Bärenmarktes Erhöhungen vornehmen. Der Custody-Dienstleister Unchained Capital hat kürzlich 60 Millionen Dollar eingeworben, während das Bildungsprogramm von El Salvador eine Flut von Investitionen von Bitcoin-Befürwortern auf der ganzen Welt erhalten hat.