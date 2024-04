Pioneers steigt ins Recruiting-Geschäft ein, holt Headunter Rupert Schmutzer an Bord

Der überall eklatante Fachkräftemangel verlangt nach Antworten, und eine der Antworten kommt jetzt von Pioneers. Eigentlich auf Innovationsberatung (z.B. für ÖBB, Strabag, ÖAMTC oder Andritz) spezialisiert, bietet das Wiener Unternehmen nun auch Headhunting und Recruiting-Dienstleistungen an. Der neue Service hört auf den Namen Pioneers.Talent und ist darauf spezialisiert, Innovatios-Teams in Corporates bzw. Startups und Scale-ups beim Recruiting zu helfen.

Der Mann, der das bei Pioneers umsetzen soll, heißt Rupert Schmutzer. Er war zuvor knapp zehn Jahre lang als Manager der ISG Personalmanagement, einem HR-Beratungsunternehmen, tätig, und bringt insofern jahrelange Expertise im Recruiting mit. „Unser Versprechen ist es, das Recruiting für Ventures zielgenauer und effizienter zu machen“, so Rupert Schmutzer, Head of Pioneers.Talent, in einer Aussendung. „Damit tragen wir dazu bei, dass unsere Kunden ihre Ventures mit den passenden Talenten wachsen lassen und profitabel machen.“

Pioneers bietet unter der Leitung von Schmutzer nun dreierlei Services an: Headhunting für das gezielte Besetzen wichtiger Positionen, Recruiting as a Service sowie Interim Management. Bei letzterem werden Experten von Pioneers für einen definierten Zeitraum direkt in das Unternehmen integriert, um deren Know-how und Fähigkeiten optimal zu nutzen, heißt es in einer Aussendung.

Neben dem neuen HR-Bereich ist Pioneers weiter in der Innovationsberatung tätig und für große Corporates Venture-Firmen auf, die ihrerseits als Startup-Inkubatoren oder -Investoren fungieren können. Nachdem Pioneers früher ein großes Startup-Festival in Wien veranstaltete, dann zu startup300 gehörte, gehört die Firma heute den beiden Managern Anton Schilling und Thomas Gabriel.