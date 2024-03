Planted: Neues veganes Steak spart 97 % CO2-Emissionen

Sie produzieren Fleischersatz am Laufenden Band: Nachdem das Schweizer Scale-up Planted bereits mit veganem Hühnchenersatz oder veganem Wiener Schnitzel auf sich aufmerksam machte, soll nun die Meisterdisziplin folgen. Denn die 2019 gegründeten Schweizer versuchen nun sogar, das Steak in vegan anzubieten. Es soll dem tierischen Original „zum Verwechseln ähnlich“ sein und wird aus Sojaprotein, Rapsöl, Bohnen- und Reismehl sowie einer speziellen Mischung aus mikrobiellen Kulturen hergestellt – es wird also fermentiert.

„Kein anderes Steak auf pflanzlicher Basis verwendet ausschließlich natürliche Zutaten, keine Zusatzstoffe und zeichnet sich durch eine derartige Saftigkeit und Zartheit aus. Während des Forschungs- und Entwicklungsprozesses haben wir mit mehr als 50 Gastronom:innen zusammengearbeitet, um ein Produkt zu entwickeln, das in punkto Geschmack, Textur, Verarbeitung und Geschmackserlebnis unvergleichlich ist“, so Lukas Böni, Mitgründer von Planted in einer Aussendung. Zuerst werden die Steaks in Partner-Restaurants angeboten – in Österreich ist Le Burger der Partner. Der Einzelhandel soll im Laufe des Jahres folgen.

Das „Steak“ von Planted hat nicht nur für Ernährungsbewusste einen Vorteil, sondern soll auch ökologisch gesehen besser als das tierische Original sein. Dem schweizer Unternehmen zufolge soll es in der Produktion im Vergleich zu seinem tierischen Pendant 97 % weniger CO2-Emissionen pro kg und 81 % weniger Wasser verbrauchen.

Fermentation soll bessere Fleischalternative schaffen

Grundlage für die Herstellung der veganen Steaks ist eine hauseigene Fermentationstechnologie. Die Schweizer Innovationsagentur Innosuisse hat Planted im Rahmen des Swiss Accelerator Programs 2023 mit 2 Millionen Schweizer Franken bei der Entwicklung der „Whole-Muscle“-Plattform unterstützt. Bei der geschützten Technologie ist es möglich, durch proprietäre Fermentationsprozesse einen pflanzlicher Muskel wachsen zu lassen. Das unterscheidet Planted von Kunstfleisch-Herstellern, die in Europa noch auf Zulassung warten.

Planted hat sich seit der Gründung 2019 zu einem europäischen Vorzeige-Startup entwickelt. 2022 gab es eine Finanzierungsrunde von 70 Mio. Euro, die vom Private-Equity-Unternehmen L Catterton aus dem LMVH-Konzern angeführt wurde. Ebenfalls investiert haben Vorwerk Ventures, Gullspång Re:food, Movendo, Be8 Ventures, ACE, ETH Zürich Foundation und Yann Sommer.