fynk: Das neue Startup der Prescreen-Gründer – feat CEO Constantin Wintoniak

Sie haben vor vielen Jahren ein Startup namens Prescreen gegründet und dann damals an XING verkauft. Nun melden sie sich mit einem neuen Startup namens fynk zurück und wollen das mühsame Erstellen von Verträgen weg von Word in die Cloud bringen – und haben dafür Investoren und Förderer gewonnen. Was steckt hinter fynk?

Darüber sprechen wir heute im Podcast mit Constantin Wintoniak, der fynk gemeinsam mit Dominik Hackl und Markus Presle fynk gegründet hat. Die Themen:

Prescreen: Der Exit an Xing, und was aus der Firma wurde

Fynk: Vertrags-Software in der Nische

Der Business-Plan mit Fynk

Details zu Investment und Förderung

Die Nutzung von AI via Retrieval Augmented Generation (RAG)

