Private Equity Dachfonds der Erste Asset Management schließt mit 90 Millionen Euro

Die Erste Asset Management hat den Abschluss ihres Private Equity Dachfonds mit einem Gesamtvolumen von über 90 Millionen Euro vermeldet. Der 2022 initiierte Fonds erreichte im November 2024 sein finales Closing und umfasst zwölf Venture-Capital-, Growth-Equity- und Buyout-Fonds mit Fokus auf den DACH-Raum sowie Zentraleuropa in seinem Portfolio. Diese Diversifikation ermöglicht Anlegern den Zugang zu nicht börsennotierten Unternehmen in verschiedenen Entwicklungsphasen.

Zu den Investoren zählen namhafte institutionelle Anleger, darunter Pensionskassen, Versicherungen und Banken, sowie kirchliche Institutionen und Private-Banking-Kunden der Erste Bank. Die Erste Group selbst fungiert seit Beginn als Ankerinvestor des Fonds. Die Portfoliostrategie umfasst Investments in verschiedene Unternehmensphasen, von Jahren 2019 bis 2023. Der Fokus liegt auf skalierbaren Geschäftsmodellen in Branchen wie Industrie, Enterprise Software und Space Tech, bei Frühphaseninvestments auch auf Bereichen wie Healthcare und Künstliche Intelligenz.

„Bereits in mehr als 200 einzelne Unternehmen investiert“

„Wir haben unseren guten Zugang zu Top Managern genutzt und sind bereits in mehr als 200 einzelne Unternehmen investiert. Trotz des jungen Alters unseres Portfolios zeigt es eine erfreuliche Performance“, so Thomas Bobek, Head of Private Markets bei Erste Asset Management. Die geografische Streuung des Portfolios erstreckt sich über die Kernmärkte der Erste Group in Zentral- und Osteuropa sowie den DACH-Raum, was eine breite regionale Diversifikation gewährleistet.

„Die Erste Group verfügt sowohl als Bank als auch als Investor im Private-Markets-Segment über eine sehr lange und erfolgreiche Historie. Mit unserem Kommitment in den Private Equity Fund-of-Funds sind wir nicht nur als Investor in dieser Region aktiv, sondern erfüllen auch einen wesentlichen Nutzen für die dahinterstehenden Unternehmen. Mit dem Investment setzen wir an der Basis der Wirtschaft an und unterstützen Unternehmen mit ausreichend Kapital bei ihrer Entwicklung. So stärken wir gleichzeitig lokale Ökosysteme, eine wesentliche Triebfeder für unternehmerische Initiativen, Innovationen und Wachstum, so Ingo Bleier, Chief Corporates and Markets Officer der Erste Group, betont.

Erst vergangene Woche hat Tauros Capital, an dem die Erste Asset Management zu 49 Prozent beteiligt ist, ihr zweites Beteiligungsvehikel aufgelegt. Im Topf liegen nun weitere etwa 30 Mio. Euro, die über die nächsten zwei bis drei Jahre investiert werden sollen, und zwar in wachstumsorientierte KMU und Scale-ups im DACH-Raum.