Propcorn: „Gründen ist ein Marathon und kein Sprint!“

Das Startup Propcorn aus Wien hat es sich zum Ziel gemacht, den Immobiliensektor mit AI zu revolutionieren. Die Jungfirma generiert Immobilien-Baupotenziale in Echtzeit mittels AI. Das soll den Bereich wesentlich effizienter machen. Niki Stadler, Mitgründer und CEO des Startups, hat sich mit unserem Startup Interviewer über Propcorn unterhalten.

Kannst du uns dein Startup vorstellen?

Niki Stadler: Propcorn ist die KI-Suchmaschine für Nachverdichtungs- und Bebauungspotentiale auf Knopfdruck. Es ist unser Ziel, die Kraft der KI zu nutzen, um das volle Immobilienbaupotenzial unserer Kunden automatisch freizusetzen und ihnen zu ermöglichen, schnellere und genauere Entscheidungen in Echtzeit zu treffen.

Wer ist im Gründungsteam?

Ich (Niki Stadler) verfüge über 15 Jahre Erfahrung im Immobiliensektor. Vor 12 Jahren habe ich Mantaray Holding gegründet und baute als Business Angel ein vielfältiges Portfolio von 15 Startup-Investitionen auf. Ich habe einen Abschluss in Immobilienmanagement & -bewertung der TU Wien. Unser CPO Benni Buchta verfügt über 5 Jahre Erfahrung im Baumanagement bei STRABAG und 3SI, wo er sich auf die Berechnung von Baupotenzialen spezialisierte. Kürzlich erwarb er seinen Abschluss in Bauingenieurwesen an der BOKU Wien. Unser CTO Bertty Contreras verfügt über 10 Jahre Erfahrung als Softwareingenieur in Chile, Katar und Deutschland. Er leitete Teams von über 50 Personen und veröffentlichte Forschungspapiere zur Datenverarbeitung. Er hat einen Abschluss in Informatik von der TU Berlin.

Was ist die Geschichte hinter deinem Startup?

Benni und ich kommen aus der Immobilienbranche und haben uns vor zwei Jahren bei einem Startup-Wettbewerb kennengelernt. Seitdem sind wir Freunde und beide fest davon überzeugt, dass die Kalkulation von Baupotenzialen schneller erfolgen muss. Weg von Papier und Bleistift hin zur computergestützten Berechnung. Während unserer Recherche sind wir über LinkedIn auf Bertty gestoßen und haben ihn überzeugt, sich dem Abenteuer in Wien anzuschließen. Im Jänner 2024 wurde eine der ersten FlexCos Österreichs gegründet, und seit Ende Februar arbeiten alle zusammen täglich hart an Propcorn in ihrem gemeinsamen Büro in Wien.

Was unterscheidet dein Startup von der Konkurrenz?

Da es in Österreich keine Konkurrenten gibt, ist Propcorn die erste KI-Suchmaschine für Nachverdichtung- und Neubaupotentialen. Unser technischer Ansatz ist super schlank und wir verwenden ausschließlich OGD (Open Government Data), um unseren Algorithmus zu trainieren. Die USPs von Propcorn für unsere Kunden sind ganz klar die Verlässlichkeit, die einfache Berechnung, sowie die Zeit- und Kostenersparnis.

Welche Technologien setzt ihr ein, bzw. welche hauseigene Tech habt ihr entwickelt?

KI, LLM, OCR und unseren Propcorn-Algorithmus.

Wer ist eure Zielgruppe und wie erreicht ihr sie?

Unsere Zielgruppen sind: Immobilienentwickler, Banken, Versicherungen, Immobilienfonds, Family Offices, Städte, Länder, Makler, Architekten, Sachverständige. Das Schöne an der Immobilienbranche ist, dass sie sehr konzentriert ist. Das Immobilien-Medienökosystem ist total überschaubar und auf den Events tummeln sich stets alle Zielgruppen.

Wie sieht es mit bisherigen Finanzierungen aus? Gibt es schon Investoren?

Ja, wir stehen kurz davor, eine erfolgreiche Finanzierungsrunde mit Hansi Hansmann (Hans(wo)men Group), Sebastian Scholda (Weilburg Ventures) und Lucanus Polagnoli (Calm/Storm VC) bekanntzugeben.

Kannst du uns dein Geschäftsmodell erklären?

Propcorn ist ein klassisches B2B-SaaS Startup. Wir verkaufen verschiedene Abos, die sich nach Lizenzen und Berechnungen unterscheiden.

Was sind die nächsten Schritte für dein Startup?

Bis Ende August 2024 befinden wir uns in der kostenlosen Feedbackphase. Bis dahin ist Propcorn komplett kostenlos. Ab September starten wir mit dem Verkauf. Bis dahin kann unsere KI-Suchmaschine sowohl Neubau- als auch Nachverdichtungspotenziale in Wien berechnen.

Hast du Tipps für andere Gründer:innen?

Glaub an Dich! Es ist ein Marathon und kein Sprint!

