Quantum Systems: Großauftrag für AI-Drohnen aus Spanien

Die spanischen Streitkräfte haben einen großen Rahmenvertrag mit dem deutschen Drohnen-Startup Quantum Systems, das Gerüchten zufolge bald zum Unicron aufsteigen soll, unterzeichnet. Die Vereinbarung umfasst die Lieferung von 91 Vector-Systemen mit insgesamt 182 Drohnen, die primär für Aufklärungszwecke (ISR – Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) eingesetzt werden sollen.

Die ersten Nutzer der Vector-Systeme werden das spanische Heer (Ejército de Tierra) und die spanische Marine-Infanterie (Infantería de Marina) sein. Die Auslieferung der ersten Einheiten soll bereits 2025 beginnen. „Spanien wird beim Einsatz von taktischer Luftaufklärung in Europa eine Vorreiterrolle einnehmen“, meint Martin Karkour, Chief Sales Officer von Quantum Systems. Der Einsatz modernster Luftaufklärungssysteme soll den spanischen Streitkräften ermöglichen, schnellere und besser informierte Entscheidungen zu treffen.

Parallel zur Beschaffung der Vector-Systeme hat die spanische Luftwaffe mehrere Twister-Systeme für ihre Spezialkräfte bestellt, die für Kurzstrecken-Aufklärungsmissionen in hochdynamischen Einsätzen vorgesehen sind. Weitere Details zum Einsatz der Vector-Drohnen und zum Rahmenvertrag werden auf der Internationalen Messe für Verteidigung und Sicherheit (FEINDEF) vom 12. bis 14. Mai in Madrid bekannt gegeben.

Die Vector AI Technologie im Detail

Vector AI ist ein elektrisch betriebenes VTOL (Vertical Take-Off and Landing) Fluggerät, das auf jahrelanger Einsatzerfahrung basiert, darunter tausende Missionsstunden in globalen militärischen Operationen, einschließlich bewährter Einsätze in der Ukraine. Das System liefert Echtzeit-Hochauflösungsbilder an die Bediener und zeichnet sich durch seine offene Systemarchitektur aus, die eine kontinuierliche Erweiterung der Fähigkeiten ermöglicht.

Die Drohne ist mit leistungsstarker Onboard-Computing-Power und KI-Fähigkeiten ausgestattet, die die kognitive Belastung der Bediener reduzieren. Mit einem maximalen Startgewicht von 9,5 kg, einer Reichweite von über 60 km für Steuerungsbefehle und einer Ausdauer von mehr als 180 Minuten übertrifft das System die Leistung vieler vergleichbarer UAS-Plattformen. Vector AI kann außerdem ohne Änderungen an der Avionik-Hardware als Multicopter konfiguriert werden.

Ein besonderes Merkmal der Vector AI-Technologie ist ihre Fähigkeit, in GNSS-verweigerten und elektronisch umkämpften Umgebungen zu operieren. Dies wird durch mehrere Schlüsseltechnologien ermöglicht, darunter Visual Inertial Odometry (VIO), Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) sowie Anti-Jamming- und Dual-Band-Konnektivität. Die KI/ML-gesteuerte autonome Flugfähigkeit ermöglicht präzise Navigation selbst ohne GNSS-Unterstützung und stellt sicher, dass das System auch unter schwierigsten Bedingungen einsatzfähig bleibt.

Quantum Systems will zur Drohnen-Supergroup werden

Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Gilching im Landkreis Starnberg nahe München. Durch Zukäufe ist es in letzter Zeit stark gewachsen. So wurde im März wie berichtet die vollständige Übernahme der AirRobot GmbH bekannt gegeben. Diese Akquisition erweiterte das Produktportfolio des Unternehmens im Bereich der Drohnentechnologie und sicherte gleichzeitig Aufträge der deutschen Bundeswehr.

Außerdem hat Quantum Systems ebenfalls 2025 eine Mehrheitsbeteiligung am Münchener Startup EFT Mobility erworben und investierte in die Entwicklung elektrischer Antriebssysteme. Das ist enorm wichtig, weil die Drohnenantriebe so im eigenen Haus entwickelt werden können und künftig nicht mehr zugekauft werden müssen.