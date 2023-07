Rapper CRO investiert in Frühstücksflocken

Der erfolgreiche Musiker und Künstler CRO hat sich mit dem Cerealien-Startup Spacies zusammengetan. Mit diesem Schritt erweitert er erstmals seine Aktivitäten als Startup-Investor.

96 % weniger Zucker, 28 % weniger Kohlenhydrate

Das im September 2021 gegründete Food-Startup Spacies wurde von Carsten Hinzer und Rouven Kosel ins Leben gerufen. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, die Frühstücksbranche mit einem innovativen Produkt zu verändern: Cerealien mit 96 % weniger Zucker, 28 % weniger Kohlenhydraten und 4-mal mehr Protein als herkömmliche Cerealien, ohne dabei Abstriche beim Geschmack zu machen. Diese neue Herangehensweise soll der steigenden Nachfrage nach gesünderen Frühstücksoptionen entsprechen.

CRO investiert jetzt in gesundes Frühstück

CRO ist bekannt für seine außergewöhnliche Musik und seinen spacigen Stil, mit dem er immer wieder Grenzen überschreitet und Normen in Frage stellt. Mit Hits wie „Easy“ und „Traum“ ist er zu einer Sensation in der deutschsprachigen Musikszene geworden. Doch seine kreative Vision reicht offensichtlich über die Musik hinaus.

„Ich schaue mir den Cereals Markt bereits schon länger an und bin überzeugt von dem Potenzial das Spacies mit sich bringt um einen wesentlichen Bedarf im Markt zu erschließen.“, sagte er über die Zusammenarbeit.

Gemeinsam wollen CRO und Spacies Frühstücksgewohnheiten von Menschen verändern und Interessierten die Möglichkeit geben, gesündere Entscheidungen zu treffen, ohne dabei auf Genuss zu verzichten. CROs Gespür für Trends und seine Fähigkeit, ein breites Publikum anzusprechen, soll dem Startup nach perfekt zur Mission von Spacies passen.

Neben CRO haben außerdem auch weitere Investoren wie die HOLY Energy-Gründer Frederick Jost, Mathias Horsch & Philipp Nass, Albeck & Schache Investments und NowHatch Ventures in Spacies investiert.

Rapper gerne als Neo-Investoren unterwegs

In den letzten Jahren hat sich ein bemerkenswerter Trend unter Rappern entwickelt, nämlich ihr Streben, nicht nur in der Musikindustrie erfolgreich zu sein, sondern auch als Investoren aufzutreten. Viele prominente Rapper haben erkannt, dass ihr finanzieller Erfolg und ihre Popularität ihnen eine einzigartige Möglichkeit bieten, in verschiedene Geschäftsbereiche einzusteigen und ihr Vermögen weiter zu steigern.

Einige von ihnen haben sich auf Immobilieninvestitionen spezialisiert und sind Eigentümer von Luxusimmobilien und Grundstücken geworden. Andere sind in die Modeindustrie eingestiegen, indem sie eigene Modelabels gründeten oder Designermarken unterstützten.

So ist Jay-Z, einer der erfolgreichsten Rapper, auch bekannt für seine geschäftlichen Unternehmungen. Er ist Mitbegründer des Musiklabels Roc-A-Fella Records, besitzt die Bekleidungsmarke Rocawear und hat erfolgreich in den Bereich Sportmanagement investiert. Darüber hinaus ist er Mitinhaber des Streamingdienstes Tidal und hat in Unternehmen wie Uber und JetSmarter investiert.

Auch der legendäre Dr. Dre ist schon lange nicht mehr nur für seine Rap-Karriere, sondern für seinen Geschäftssinn bekannt. Er gründete das Plattenlabel Aftermath Entertainment und war Mitbegründer des erfolgreichen Kopfhörerunternehmens Beats Electronics, das er später an Apple verkaufte. Der Verkauf von Beats machte ihn zum Milliardär und zeigte seine Fähigkeit, geschäftliche Erfolge außerhalb der Musik zu erzielen.

Um zurück zu CRO zu kommen: Der Startschuss erfolgt mit einer eigenen Edition namens „Spacies by Cro“, die ab dem 07.07.2023 erhältlich sein wird.