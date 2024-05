Raspberry Pi: Britischer Kleinstcomputer-Hersteller strebt 40-Mio.-Dollar-IPO an

Raspberry Pi Ltd, ein britischer Hersteller von Kleinstcomputern, scheint dieser Tage äußerst gut aufgestellt zu sein. Nicht nur erfreut sich das Unternehmen angesichts des AI-Booms nach eigenen Angaben einer hohen Nachfrage. Es hat auch eine wichtige Partnerschaft mit dem Chip-Konzern Arm und erst letztes Jahr ein Investment von diesem eingesammelt (wir berichteten). Nun will Raspberry Pi den Börsengang hinlegen, und zwar im Juni an der Londoner Börse, berichtet Alliance News. Dabei will die Firma etwa 40 Millionen Dollar einnehmen.

Bestandsinvestor Arm erhöht Anteile

Das Unternehmen will beim IPO bestehende Aktien verkaufen, die bis zu zehn Prozent der Anteile ausmachen. Die durch den Börsengang eingenommenen Mittel sollen dazu dienen, den Vertrieb von Raspberry Pi zu verstärken, um mehr Verkäufe in den Bereichen Bildung und Designberatung zu erzielen. Außerdem will man Möglichkeiten für die Herstellung von Großserienprodukten verfolgen. Darüber hinaus teilte das Unternehmen mit, dass die Investoren Arm und Lansdowne Partners zugestimmt haben, Anteile im Wert von 35 Millionen Dollar bzw. bis zu 20 Millionen Dollar im Rahmen des Börsengangs zu erwerben.

Paul Williamson, Senior Vice President & General Manager von Arm’s Internet of Things Line of Business, kommentiert: „Mit der gemeinsamen Vision, die Hürden für Innovationen zu senken und Computing für jedermann zugänglich zu machen, sind Arm und Raspberry Pi natürliche Partner – und da die Nachfrage nach mehr Rechenleistung und KI am Rande des Netzwerks wächst, werden die Lösungen von Raspberry Pi die Verbreitung von leistungsstarken IoT-Geräten weiter vorantreiben. Nach unserer strategischen Investition in das Unternehmen im letzten Jahr freuen wir uns darauf, unseren Anteil zu erhöhen.“

Raspberry Pi ist „britische Erfolgsgeschichte“

Das Unternehmen stellt kostengünstige Einplatinencomputer und Rechenmodule für industrielle IoT-Anwendungen her. Raspberry Pi hat seit seiner Markteinführung im Jahr 2012 mehr als 60 Millionen solcher SBCs und Compute-Module verkauft, 7,4 Millionen davon allein im Jahr 2023. Das Unternehmen rechnet mit 8,4 Millionen Verkäufen im Jahr 2024 und geht von einem adressierbaren Gesamtmarkt von 21,2 Milliarden Dollar aus. Die Firma erreichte im letzten Jahr einen Gewinn vor Steuern von 38,2 Mio. Dollar bei einem Umsatz von 265,8 Mio. Dollar.

„Wir freuen uns, dass wir unsere Absicht bestätigen können, an die Londoner Börse zu gehen. Dies unterstreicht unser Vertrauen in Großbritannien als Heimat für innovative und wachsende globale Unternehmen. Raspberry Pi ist eine britische Erfolgsgeschichte im Computerbereich, und dies markiert die nächste Stufe in der Entwicklung des Unternehmens“, so Martin Hellawell, Non-Executive Chair der britischen Firma.