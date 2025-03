Flughafen Wien wird zum Hub für SpaceTech-Startups

Die AirportCity am Flughafen Wien-Schwechat entwickelt sich zunehmend zu einem Zentrum der Weltraumindustrie. Mit den Neuzugängen der innovativen Startups GATE Space und R-Space sowie der Expansion des High-Tech-Unternehmens Enpulsion nimmt der Weltraumcluster weiter Fahrt auf.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner unterstrich im Rahmen der Pressekonferenz in der Airport City die wirtschaftliche Bedeutung der Raumfahrtindustrie für Niederösterreich: „Wir entwickeln uns hier zu einem internationalen Weltraumcluster. Hier laufen internationale Verkehrswege zusammen, es gibt eine exzellente Infrastruktur sowie ein starkes Innovationsnetzwerk.“ Sie betonte zudem, dass gezielte Maßnahmen erforderlich seien, um Startups in diesem Bereich zu fördern.

Flughafen: Ideale Bedingungen für Raumfahrtunternehmen

Bereits im vergangenen Jahr wurden fünf Projekte mit insgesamt 2,5 Millionen Euro gefördert, vier davon wurden in Niederösterreich umgesetzt. Um die Innovationskraft weiter zu stärken, wird ab Herbst 2025 ein „Makerspace“ errichtet, in dem Startups Prototypen produzieren und testen können. „Nur wer auf Wissenschaft und Forschung setzt, kann Arbeitsplätze schaffen und Wohlstand sichern. Wir werden in Niederösterreich weiterhin nach den Sternen greifen und dieses Zentrum der Weltraumtechnologie weiter ausbauen“, so Mikl-Leitner.

Mit der Ansiedlung von GATE Space und R-Space sowie der Expansion von Enpulsion erhält der VIE Space Hub weiteren Auftrieb. Flughafen-Vorstand Günther Ofner betonte: „Raumfahrttechnologie ist ein bedeutender globaler Wachstumsmarkt, und Österreich ist hier mit seinen innovativen High-Tech-Unternehmen ganz vorne mit dabei. Der neue VIE Space Hub in der Airport City bietet ihnen den perfekten Rahmen, um zu wachsen und bei internationalen Projekten als Technologiepartner an Bord zu sein.“

Drei Unternehmen treiben Innovation voran

GATE Space entwickelt innovative chemische Antriebssysteme für Satelliten. Diese ermöglichen einen effizienten Transport von Satelliten in unterschiedliche Umlaufbahnen und tragen zur Vermeidung von Kollisionen im All bei. CEO und Gründer Moritz Novak erklärte: „Mit der exzellenten Anbindung und dem starken Netzwerk am Standort können wir unsere innovativen Satellitenantriebe effizienter auf den Markt bringen und von Synergien profitieren.“

R-Space konzentriert sich auf hochmoderne Satellitenplattformen für wissenschaftliche und kommerzielle Anwendungen im erdnahen Orbit. „Der Flughafen Wien bietet für uns perfekte Bedingungen für Entwicklung, Produktion und Logistik – ein entscheidender Standortvorteil für unser Wachstum“, betonte Carsten Scharlemann, CEO und Gründer von R-Space.

Als drittes Unternehmen expandiert Enpulsion, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich elektrischer Satellitenantriebe, am Standort Flughafen weiter. „Enpulsion hat sich innerhalb eines Jahres am Flughafen Wien erfolgreich etabliert und wächst rasant. Der Standort bietet uns optimale Voraussetzungen, um unsere innovativen Satellitenantriebe weltweit zu vertreiben und unsere Produktion weiter auszubauen“, so CEO Alexander Reissner.

Der neue VIE Space Hub in der AirportCity will ideale Bedingungen für Unternehmen der Raumfahrtbranche schaffen. Damit stärkt Niederösterreich seine Rolle als bedeutender Standort der Raumfahrtindustrie und treibt die wirtschaftliche Dynamik in einem der vielversprechendsten globalen Märkte weiter voran.