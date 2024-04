Reddit-Aktie stürzt in zwei Tagen um 25 Prozent ab

Im März hat die Social-Media-Plattform Reddit ein durchaus erfolgreiches Börsendebüt hingelegt (wir berichteten). Doch seitdem ist der Kurs stark gewackelt. In der vergangenen Woche ist die Aktie laut CNBC innerhalb von nur zwei Tagen zeitweise um fast 25 Prozent von etwa 65 Dollar auf weniger als 50 Dollar abgestürzt. Reddit hat die letzte Woche damit unter dem Schlusskurs des ersten Tages beendet. Am Montag sah es nicht viel besser aus. Hier notierte die Aktie zeitweise mit Abschlägen von 3,3 Prozent bei 47,70 Dollar, berichtet finanzen.net. Am ersten Handelstag schloss Reddit noch mit rund 50 Dollar.

Sorge wegen Aktienverkauf durch Reddit-Führungskräfte

Die Abwärtsspirale der Reddit-Aktien begann am vergangenen Mittwoch, als sie bei Börsenschluss um elf Prozent auf 57,75 Dollar sanken. An diesem Tag bezeichnete Hedgeye Risk Management die Reddit-Aktie in einem Bericht als „stark überbewertet“ und fügte hinzu, dass das Unternehmen auf der „Short-Bank“ des Unternehmens stehe.

Sorgen um die Reddit-Aktie haben sich in der letzten Woche vor allem auch darum ergeben, weil Führungskräfte des Unternehmens in großem Stil ihre Anteile verkauft haben. Anfang der letzten Woche gab Reddit in einem Unternehmensbericht bekannt, dass CEO Steve Huffman 500.000 Aktien verkauft hat, es sollen rund 40 Prozent seiner Anteile sein. Jennifer Wong, COO von Reddit, gab unterdessen bekannt, dass sie 514.000 Aktien verkauft hat und nun 1,4 Millionen Aktien des Unternehmens hält.

Höhenflug wurde abrupt unterbrochen

Die Aktien begannen die letzte Woche mit einem Höhenflug und stiegen am Montag um satte 30 Prozent. Die Shares des Unternehmens stiegen dann am Dienstag um 8,8 Prozent und schlossen bei 65,11 Dollar, nachdem New Street Research eine neutrale Bewertung für das Unternehmen abgegeben hatte. Die Analysten von New Street Research schrieben in einer Notiz, dass sie ihr Kursziel von 54 Dollar nicht ändern würden und dass sie „Volatilität bis zum ersten Ergebnisbericht“ erwarten.

Ben Silverman, Vice President of Research bei der Finanzberatung Verity, sagte im Gespräch mit mit CNBC: „Wenn die Aussichten so gut sind, warum verkaufen die Insider dann?“ Silverman zufolge soll der Börsengang zwar Liquidität für die Expansion und das Wachstum des Unternehmens schaffen soll, es den Insidern aber auch ermöglicht, ihre Anteile zu Geld zu machen.