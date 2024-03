Erfolgreicher Reddit-IPO signalisiert gutes Zeitfenster für Tech-Börsengänge

Es war durchaus ein waghalsiges Unternehmen, die „Front Page of the Internet“ an die Börse zu bringen, aber es hat geklappt: Reddit ist an der New York Stock exchange in den Handel gestartet, und das durchaus furios. Der Aktienkurs ist am ersten Handelstag um satte 48 Prozent nach oben geschossen, der Startpreis der RDDT-Aktie von 34 Dollar kletterte schnell auf 50 Dollar hinauf. Damit ist die Social-Media-Plattform mit durchaus kontroversen Inhalten nunmehr etwa 9 Milliarden Dollar wert.

Damit ist Reddit zwar deutlich weniger wert als etwa Snapchat (18 Mrd. Dollar) oder Pinterest (23 Mrd. Dollar), aber letztendlich gut an der Börse angekommen. Beim IPO wurden stattliche 748 Millionen Dollar eingenommen, die nun in den weiteren Aufbau des Geschäfts gepumpt werden können. Denn das muss auch erst mal flott gekriegt werden; Reddit schreibt auch 18 Jahre nach der Gründung immer noch Verluste.

Für die bestehenden Shareholder ist der IPO wohl sehr lohnend. Etwa 30 Prozent der Shares vor dem Börsengang hielt das New Yorker Medienunternehmen Advance Publications, das unter anderem The New Yorker, Vanity Fair oder GQ herausgibt; und der chinesische Software-Riese Tencent (WeChat) hatte weitere 11 Prozent. Außerdem gehörten OpenAI-CEO Sam Altman (bzw. mit ihm verbundene Firmen) dem Börsenprospekt zufolge 8,7 Prozent.

Auch Astera Labs boomte an der Börse

Dass der IPO von Reddit geglückt ist, ist ein weiteres positives Signal für die Tech-Branche hinsichtlich des Börsenmarkts. Denn in den vergangenen Jahren war für die Branche an der Börse wenig zu holen, es gab relativ wenig IPOs. Nun scheint sich ein neues IPO-Fenster zu öffnen. Diese Woche hat auch die auf AI-Chips spezialisierte Astera Labs ihren Börsengang absolviert, der ebenso erfolgreich war (Trending Topics berichtete).

IPOs sind vor allem aus Investorensicht sehr wichtig, weil sie dann das viele Geld, das sie in den vergangenen Jahren in Tech-Unternehmen investierten, an der Börse liquide machen können. Das Geld fließt dann in der Regel zurück an die Fonds-Investoren (die so genannten LPs), und diese können das Geld dann wieder neu allokieren. Da ist meist die Chance groß, dass sie es wieder in die Fonds der Tech-VCs stecken, und der Kreislauf beginnt von Neuem.