Astera Labs: Starkes IPO profitiert vom AI-Boom

Der Börsenneuling Astera Labs aus Kalifornien profitiert voll vom derzeitigen AI-Boom. Denn das Unternehmen hat sich zu einem wichtigen Baustein in der Chip-Branche entwickelt, wenn es darum geht, speziell entwickelte Konnektivitätslösungen für Cloud- und KI-Infrastrukturen zu integrieren. erschließen.

Beim Börsengang hat Astera Labs den Preis je Aktie mit 36 Dollar festgesetzt. Am ersten Kandelstag stieg der ALAB-Kurs dann auf bis zu 62 Dollar, legte also in sehr kurzer Zeit um etwa 780 Prozent zu. Auch im vorbörslichen Handel waren die Aktien des Chip-Unternehmens weiter gefragt und legten am Donnerstag morgen noch einem knapp 6 Prozent auf 65,7 Dollar zu. Die Marktkapitalisierung der Firma liegt bei etwa 8,5 Milliarden Dollar. Damit ist Astera Labs Bloomberg zufolge der viert größte IPO des (noch jungen) Jahres und nährt Hoffnungen, dass gerade für die Tech-Industrie ein gutes Börsenjahr bevorsteht.

Wichtiges Signal für Reddit-IPO

Beim IPO hat Astera Labs somit 713 Millionen Dollar eingenommen, die man für den Ausbau seiner Technologien gut brauchen kann. Zuletzt hat Astera Labs neue Tech-Produkte lanciert, die an „alle großen Hyperscaler und KI-Plattformanbieter“ verkauft werden – darunter Nvidia, Arm, AMD und Intel. All diese Firmen sind emsig damit beschäftigt, ihre Chip-Portfolios in Richtung AI zu beschleunigen, und somit kann Astera Labs bis auf weiteres als ihr Zulieferer voll auf der AI-Welle mitreiten.

Der gelungene Astera-IPO ist auch ein wichtiges Signal für den Reddit-Börsengang, der am heutigen Donnerstag stattfindet. Die Social-Media-Plattform versucht, den frischen Wind am Tech-IPO-Sektor mitzunehmen und hat seine Aktien am oberen Preisende positioniert. Reddit verkauft 22 Millionen Anteile um jeweils 34 Dollar, wird damit also etwa 748 Mio. Dollar einnehmen und die Unternehmensbewertung bei etwa 6,4 Milliarden Dollar einpendeln lassen.