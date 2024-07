Reploid Group AG: Elisabeth Köstinger an Bord und Start der zweiten Crowdfunding-Runde

Das Biotechnologieunternehmen Reploid Group AG mit Hauptsitz in Wels gibt den Anlauf seiner zweiten Crowdfunding-Finanzierungsrunde bekannt. Zusätzlich bekommt der Aufsichtsrat mit der ehemaligen österreichischen Bundesministerin Elisabeth Köstinger Verstärkung. Als nächstes möchte man den Unicorn-Status erreichen und strebt das Initial Public Offering (IPO) an der Börse an.

Insekten-Technologie und Kreislaufwirtschaft

Bei Reploid steht alles im Zeichen der Insektenzucht und der nachhaltigen und klimaresistenten Lebensmittelproduktion – in der EU. Durch die Verwertung dieser Insekten mithilfe innovativer Technologien werden zum Beispiel Futtermittel und Biodünger hergestellt. Die Lösungen von Reploid zielen darauf ab, den natürlichen Verwertungsprozess der Schwarzen Soldatenfliege (Hermetia illucens) nachzuahmen – dafür gab es erst im Mai den EU-LIFE Award 2024 von der Europäischen Kommission. Niederlassungen hat das Unternehmen, das mittlerweile 40 Mitarbeiter:innen beschäftigt, in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Italien und in Tschechien. Replois Philosophie bei der Zucht von Insekten lautet: zugleich auf Umweltfreundlichkeit, aber auch auf Wirtschaftlichkeit zu achten.

Crowdfunding geht in die zweite Runde

Laut Unternehmensangaben hat sich das Biotechnologieunternehmen in den letzten zwei Jahren zu einem der erfolgreichsten europäischen Unternehmen in Sachen Insekten-Technologie und Insekten-Biologie entwickelt. Bereits 2022 ging eine Crowdfunding-Finanzierungsrunde mit einer Investitionssumme von 544.300 Euro erfolgreich über die Bühne. Heute fiel der Startschuss für die nächste Runde, die wieder auf der Crowdinvesting-Plattform “Rockets” abgewickelt wird, wobei das Fundinglimit nun eine Million Euro beträgt. Bis zu 9 Prozent Fixzinssatz auf zwei Jahre Laufzeit soll es für Anleger:innen geben. Sie sollen die Möglichkeit bekommen, “in die nächste Phase des internationalen Wachstums von Reploid zu investieren.” Intern möchte man sich vor allem in den Bereichen Projektmanagement, Einkauf sowie Administration vergrößern.

Elisabeth Köstinger als neue Aufsichtsrätin

Es gibt noch weitere News: Elisabeth Köstinger, die ehemalige Landwirtschaftsministerin, wurde zur Aufsichtsrätin Reploid Group AG ernannt. „Ich freue mich darauf, Reploid auf seinem Weg zu einem Unicorn zu unterstützen und ihre innovative Arbeit im Bereich der Kreislaufwirtschaft voranzutreiben“, so Köstinger. Für die Rolle hat sie sich aufgrund ihrer Expertise in Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft etabliert.

Umsatz von 40 bis 50 Millionen Euro für 2025 erwartet

2023 hat Reploid ein positives EBITDA erzielen können. Die Kennzahl spiegelt den operativen Gewinn eines Unternehmens wider. Dies sei beachtlich in der Scaleup-Phase, da gleichzeitig das internationale Wachstum vorangetrieben wurde und “jede:r weiß, Hardware ist nicht Software, Investitionen in Maschinen und Anlagentechnologie heißt Investitionen in Millionenhöhe,” so Reploid per Aussendung.

Ausschlaggebend für das positive finanzielle Ergebnis soll die starke Nachfrage aus der DACH-Region nach den modularen Reploid-ReFarmUnits gewesen sein. So heißen die patentierten modularen Industrie-Systeme für die Insektenzucht, die speziell für die effiziente Mästung von Larven der Schwarzen Soldaten-Fliege entwickelt wurden. Die Technologie soll CO₂-Emissionen und Lebensmittelabfälle reduzieren, indem sie wertvolle Rohstoffe aus Reststoffen generiert. Diese werden in einem nächsten Schritt für die Tierfutterproduktion oder zur Düngerherstellung eingesetzt. Reploid erwartet einen Umsatzanstieg von 40 bis 50 Millionen Euro für das Jahr 2025.

Nächster Halt: IPO und Unicorn

Einer der nächsten beiden Meilensteine, die erreicht werden sollen, ist das Listing an der Wiener Börse im Direct Market Plus (IPO). Hier werden erstmalig Unternehmensaktien eines an die breite Öffentlichkeit verkauft. Dies sei ein deutliches Zeichen, dass sich Reploid bei verschiedenen Investor:innen positionieren möchte. Das zweite übergeordnete Ziel bezieht sich auf die Erreichung des Unicorn-Status. „Das Ziel der Reploid Group AG ist es, das weltweit führende Biotechnologieunternehmen im Bereich Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft zu werden,” so Philip Pauer, Vorstand der Reploid Group AG.