Revolut mit 250.000 Usern in Österreich, weltweit 50 Millionen

Die Challenger-Bank Revolut hat eigenen Angaben zufolge die Marke von 50 Millionen Kunden weltweit erreicht, davon mehr als 250.000 davon in Österreich. Im Heimatmarkt Großbritannien sind es 10 Millionen Kunden, in Frankreich und Rumänien jeweils mehr als 4 Millionen, in Deutschland mehr als 2 Millionen, und in der Schweiz etwa 900.000. Das Unternehmen ist allein 2024 um mehr als zehn Millionen Kunden gewachsen und damit die am häufigsten heruntergeladene Finanz-App in Europa.

Der aktuelle Meilenstein folgt auf ein erfolgreiches Jahr für Revolut, das unter anderem eine Bewertung von 45 Milliarden Dollar sowie eine Banklizenz mit Einschränkungen von der britischen Finanzdienstleistungsaufsicht PRA erhielt. Das Unternehmen veröffentlichte zudem seinen Jahresbericht 2023 mit einem Konzernumsatz von 2,1 Milliarden Euro und einem Gewinn vor Steuern von 503 Millionen Euro.

Revolut will weltweit führende Digitalbank zu werden

Revolut hat sich zum Ziel gesetzt, langfristig die weltweit führende Digitalbank zu werden. Das Unternehmen plant, seinen Kundenstamm weiter in Richtung der 100-Millionen-Marke auszubauen und gleichzeitig neue und innovative Dienstleistungen einzuführen, um für seine Kunden zur Hauptkontoverbindung zu werden. Dazu müsste Revolut aber Nubank aus Brasilien schlagen – die Neobank hat in Südamerika mittlerweile mehr als 100 Millionen User.

Revolut prescht bei neuen Produkten jedenfalls vorwärts. Es hat mobile Datenflatrates über eine eigene eSIM eingeführt. mit RevPoints das erste europaweite Debitkarten-Treueprogramm gestartet, mit Revolut X eine eigene Krypto-Exchange an den Start gebracht und außerdem Revolut Invest als eigenständige Broker-App ausgegliedert. Zudem führte Revolut mit Wealth Protection eine weitere biometrische Sicherheitsstufe zum Schutz der Ersparnisse der Kunden ein.

Revolut-Gründer sieht weiterhin enormes Potenzial für Veränderungen

Nik Storonsky, Gründer und CEO von Revolut, kommentiert: „Revolut existiert aus einem Grund: das Thema Finanzen für jeden und überall so einfach wie möglich zu machen. In diesem Jahr haben wir große Schritte nach vorne gemacht. Unser Tempo bleibt hoch, denn wir wissen, dass das Potenzial für Veränderungen in der Finanzwelt nach wie vor enorm ist.“ Revolut dürfte somit auch in Zukunft mit weiteren Produkten und einem starken Kundenwachstum von sich reden machen.