„Roaring Kitty“: Wer ist der Memestock-Wal Keith Gill, der die Gamestop-Aktie treibt?

Mehr oder weniger im Alleingang hat er den eigentlich schon längst abgeflauten Hype rund um die Gamestop-Aktie wieder aufleben lassen: US-Investor Keith Gill, besser bekannt als „Roaring Kitty“. Erstmals seit drei Jahren hat Gill sich am Donnerstag auf YouTube gemeldet, um einen Livestream anzukündigen, der am heutigen Freitag über die Bühne gehen soll. Diese Ankündigung hat bei der Aktie des Spielehändlers Gamestop erneut eine Kursrally ausgelöst, berichtet das Handelsblatt. Die Aktie legte zwischenzeitlich um 47 Prozent auf 46,55 Dollar zu.

Gamestop-Aktie gewinnt wieder rasant an Wert

In den vergangenen zwei Tagen hat das Papier damit 76 Prozent an Wert gewonnen. Erst zu Beginn dieser Woche hatte Gill mit einem Screenshot seines Portfolios auf Reddit der Gamestop-Aktie ein sprunghaftes Plus beschert. Nach einem Posting von Roaring Kitty am 12. Mai stieg der Kurs sogar um über 100 Prozent. Nach Börseneröffnung in den USA dürfte sich die Rallye fortsetzen. Im nachbörslichen Handel notierte Gamestop bei 67,50 Dollar und damit noch einmal 45 Prozent über dem Schlusskurs von Donnerstag.

Doch wer genau ist Keith Gill? Der heute 37-jährige aus dem US-Bundesstaat Massachusetts hat dort am Stonehill College Wirtschaft studiert. Gill hat in der Vergangenheit als Finanzanalyst und als lizenzierter Wertpapiermakler gearbeitet. Beschäftigt war er unter anderem beim New Yorker Finanzunternehmen LexShares und bis Jänner 2021 bei der Versicherungsgesellschaft MassMutual. Zu einer Berühmtheit wurde Gill jedoch nicht durch seine Arbeit in der klassischen Finanzwelt, sondern durch seine Online-Präsenz.

Roaring Kitty war bei Hype 2021 mittendrin

Auf Twitter/X und auch auf YouTube ist Gill als „Roaring Kitty“ bekannt, auf Reddit als „DeepFuckingValue“. Unter beiden Pseudonymen hat er beim großen Run auf die Gamestop-Aktie im Jahr 2021 eine maßgebliche Rolle gespielt. Zur Erinnerung: Damals stand der Videospielhändler kurz vor der Pleite. Doch eine mit Memes gespickte Kampagne, vor allem von der Reddit-Community r/wallstreetbets vorangetrieben, ließ die Aktie zeitweise um mehr als 1.700 Prozent steigen.

Gill war bei diesem Run mittendrin. Der US-Amerikaner hatte damals auf verschiedenen Social-Media-Kanälen auf eine Trading-Chance bei der Gamestop-Aktie hingewiesen. Seiner Einschätzung nach war die Aktie unterbewertet, während gleichzeitig Shortseller massiv auf fallende Kurse wetteten. Diese leihen sich Aktien und verkaufen diese sofort in der Hoffnung, sie später günstiger zurückkaufen zu können. Die Differenz zwischen Verkaufs- und Rückkaufpreis ist ihr Gewinn.

Gill war von US-Repräsentantenhaus vorgeladen

Ausgehend von Gills Analyse stieg die Gamestop-Aktie jedoch immer weiter. Die Verluste für Shortseller wurden so groß, dass einige kapitulieren mussten, ihre Wetten abbrachen und die Aktien zu höheren Preisen zurückkauften. Dadurch stieg der Kurs noch weiter – im Börsenjargon wird das Short-Squeeze genannt. Der Hedgefonds Melvin Capital ging infolge dieser Verluste pleite.

Für Gill war das Jahr 2021 nicht nur ein Erfolg. Im gleichen Jahr hatte er seine Lizenz als Finanzbroker verloren, seine Anstellung beim Versicherer Massmutual auch. Im Februar 2021 musste er sich bezüglich des Gamestop-Hypes bei einer Anhörung vor dem US-Repräsentantenhaus rechtfertigen. Auch wurde eine Klage wegen Wertpapierbetrugs gegen ihn eingereicht. Er habe sich als Amateur-Anleger ausgegeben, obwohl er mehrere Broker-Lizenzen besaß und von den rapide steigenden Preisen profitierte. In der Anklageschrift hieß es, Gill habe das Wertpapierrecht verletzt und die Integrität des Marktes für Gamestop-Aktien untergraben. Dies habe zu „riesigen Verlusten geführt“.

Verluste, die nicht nur diejenigen trafen, „die Optionen gekauft haben, sondern auch die Käufer der Gamestop-Aktie, die sie während der Markt-Euphorie zu deutlich aufgeblasenen Preisen gekauft haben“. Gill wies die Vorwürfe zurück. Er habe nie darum geworben, dass andere für seinen Profit die Aktie kaufen. Dabei hatte er seine Gewinne eigentlich selbst auf Reddit öffentlich gemacht.

Wichtiges Mitglied von r/wallstreetbets

Fast täglich postete er auf r/wallstreetbets seine Depot-Auszüge unter der Überschrift: „GME YOLO Update“. Begonnen hatte er im Sommer 2020 mit 53.000 Dollar. Damals kostete eine Aktie gut fünf Dollar. Daraus sind zu Spitzenzeiten fast 50 Millionen Dollar geworden. Gill erklärte im Februar 2021 zudem, er habe zu keiner Gruppe gehört, die den Preis antreiben wollte. Wie viel Einfluss Trader haben, die sich auf Reddit und anderen Foren organisieren, zeigt sich nun aber erneut.

Nach dem Gamestop-Hype wurde es etwa drei Jahre lang ruhig um den Meme-Investor. Sein letzter Post vor seiner Auszeit war ein Video einer Reihe schlafender und dösender Katzen. Sein erster Post am Montag zeigt einen Gamer, der sich in seinem Stuhl vorbeugt. Darauf folgten Memes aus Filmen wie „Avengers: Infinity War“ oder Serien wie „Game of Thrones“ und „Peaky Blinders“. Ein weiterer Post führt zu einer Analyse der Gamestop-Aktie von August 2020.

Roaring Kitty will erneut „Wette“ machen

Am heutigen Freitag um 12 Uhr New Yorker Zeit (18 Uhr Mitteleuropäischer Zeit) soll Gills Livestream losgehen. Was er darin sagen wird, ist noch unklar, laut Thumbnail soll es um eine „Wette“ gehen. Roaring Kitty wird höchstwahrscheinlich selbst vom Anstieg der Gamestop-Aktie massiv profitieren. Laut seinem Reddit-Post vom 2. Juni besitzt er 120.000 Optionsscheine, mit denen er sich die Aktie am 21. Juni für 20 Dollar sichern kann. Diese Optionen wären nun 325 Millionen Dollar (298 Millionen Euro) wert. Das entspricht einem nicht realisierten Gewinn von 260 Millionen Dollar.

Gills nicht verifizierter Besitz von fünf Millionen Gamestop-Aktien, für die er rund 106 Millionen Dollar gezahlt hat, ist jetzt fast 120 Millionen Dollar mehr wert. Damit wäre Gill einer der fünf größten Investoren des Unternehmens. Es gibt Gerüchte, dass Roaring Kitty mit dem Kurssprung bei Gamestop in nur einem Monat sogar zum Milliardär werden könnte. Es ist allerdings nicht verifiziert, ob Gill die Aktion und Optionen wirklich besitzt.

Rechtlicher Disclaimer als Absicherung

Dieses Mal scheint sich der Investor gegen mögliche rechtliche Konsequenzen absichern zu wollen. Seiner Ankündigung auf YouTube schickte er einen Haftungsausschluss voraus, der in den vorherigen Beiträgen seines Kontos nicht auftauchte. Er enthielt eine Warnung, dass das Video Ausdruck seiner persönlichen Meinung sei und die vergangene Performance der Aktie kein Indikator für die zukünftige Entwicklung sei.

„Dieser YouTube-Kanal ist nicht verpflichtet, die in diesen Videos enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren“, heißt es in der Erklärung. „Aussagen und Meinungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.“ Hier geht es zum anstehenden Livestream.