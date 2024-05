Doge: Krypto-Ikone und Meme-Hund Kabosu ist verstorben

Eine Meme-Legende und Krypto-Ikone ist von uns gegangen: Kabosu, der weibliche Shiba Inu, der als Gesicht des legendären „Doge“-Memes und der Dogecoin weltberühmt wurde, ist am heutigen Freitag im Alter von 17 Jahren verstorben, berichtet Cointelegraph. Kabosus Besitzerin, Atsuko Sato, gab die Nachricht in einem Beitrag auf ihrem offiziellen Blog bekannt und drückte ihre tiefe Dankbarkeit für die Liebe und Unterstützung aus, die Fans Kabosu im Laufe der Jahre entgegenbrachen. Die berühmte Hündin sei friedlich verstorben.

Doge: Seit 2010 eine Meme-Legende

Die Krypto-Community und die Fans von Kabosu haben ihr Beileid bekundet und ihre Erinnerungen an die Internet-Legende mit anderen geteilt. Kabosu erlangte erstmals im Jahr 2010 Aufmerksamkeit, als Sato Fotos ihres adoptierten Hundes in ihrem Blog veröffentlichte. Ein bestimmtes Bild von Kabosu, das sie mit einem skeptischen und neugierigen Gesichtsausdruck zeigt, ging schnell viral und begründete das „Doge“-Meme.

Dieses einzelne Bild, begleitet von Sätzen in gebrochenem Englisch und der Schriftart Comic Sans, wurde zu einem Eckpfeiler der Internetkultur. Im Jahr 2013 stieg die Popularität des grundlegenden Memes sprunghaft an, nachdem Dogecoin auf den Kryptomarkt kam und das Bild von Kabosu als offizielles Logo verwendete. Obwohl die Dogecoin ursprünglich als Scherz gedacht war, entwickelte sie sich zu einer bedeutenden Kryptowährung, die unter anderem Elon Musk öffentlich immer wieder pushte. Zwischenzeitlich ersetzte das Dogecoin-Logo sogar das X-Logo.

Krypto-Community trauert um Kabosu

Im Dezember 2022 teilte Sato der Community mit, dass sich Kabosu in einer „gefährlichen Lage“ befinde, was zu einer überwältigenden Unterstützung durch die Krypto-Community führte. Dazu gehörte auch der Miterfinder von Dogecoin Billy Markus, auch bekannt als Shibetoshi Nakamoto. Dieser bat seine Fans um Unterstützung. Ein X-Nutzer bot daraufhin an, „alle Kosten zu übernehmen, die notwendig sind, um sicherzustellen, dass sie die beste Behandlung erhält.“

Ob sich die Nachricht von Kabosus Tod auf den Wert von Dogecoin auswirken wird, lässt sich derzeit noch nicht genau feststellen. Die Krypto-Währung steht am Freitag Vormittag bei einem Wert von 15 Cent bei einer Marktkapitalisierung von 21 Milliarden Euro. Innerhalb der letzten 24 Stunden hat die Währung um etwa fünf Prozent an Wert eingebüßt, was jedoch keine signifikante Veränderung darstellt. Auch Shiba Inu, die andere von Kabosu inspirierte Meme-Coin, hat am Freitag keine massiven Veränderungen vorgewiesen.