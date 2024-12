Roboexotica: Das Festival für Cocktailrobotik kehrt zurück nach Wien

Die Roboexotica mit ihren Cocktail-Robots kehrt zurück: Vom 12. bis 15. Dezember 2024 findet das Festival für Cocktailrobotik in der Kunsttankstelle in Wien Ottakring statt. Auf dem Programm stehen in diesem Jahr unter anderem Cocktail mixende Undercover-Roboter und Palatschinken kochende Amalettomaten.

Zwischen Technologie und Gesellschaft

Bereits 1999 mixte im Rahmen der Roboexotica die erste Maschine einen Drink. In diesem Jahr geht das Festival, das Kunst, Technologie, Forschung und Wissenschaft verbindet, in seine 26. Runde. Ziel ist es, kulinarische Genüsse mit smarter Robotik zu kombinieren und dabei technologische sowie gesellschaftliche Fragestellungen spielerisch zu thematisieren.

Laut den Veranstaltern – dem Kunst- und Theoriekollektiv monochrom, der syntharturalistischen Kunstvereinigung SHIFZ und der Plattform Bureau für Philosophie – gilt die Roboexotica als weltweit führendes Festival der Cocktailrobotik. Beteiligt sind Künstler:innen, Techniker:innen und Philosoph:innen, die gemeinsam innovative Projekte präsentieren.

Intelligente Maschinen: Roboserve bis Confession Bot

Das Programm verspricht Highlights wie Roboserve, ein Projekt in Kooperation mit der FH Joanneum. Hier werden Besucher:innen ins Weltall versetzt, um als Undercover-Roboter Drinks in einer intergalaktischen Bar zu servieren. Ein weiteres Highlight ist Karl-Isis, ein KI-gestützter Cocktail-Mixer, der kreative Drinks mit bis zu 12 Zutaten kreieren kann.

Der Amalettomat verwandelt Teig in Palatschinken „in einer fast ritualisierten Kunstform“. Weitere Attraktionen sind das Trinkspiel Intoxication in Moderation 2.0, die KI-Kaffeemaschine Alexa sowie der Confession Bot, bei dem Gäste ihre Sünden beichten können. Die KI analysiert die Beichten und wandelt sie in Rabatt-Coupons für Drinks um.

Annual Cocktail Robot Awards

Das Festival endet am 15. Dezember mit den Annual Cocktail Robot Awards (ACRA). Dabei werden Preise in vier Kategorien verliehen:

Mixen und Servieren von Cocktails

Führen von Bargesprächen

Live-3D-Druck eines Bartender-Tools

Herstellung von Lebensmitteln und Gerichten

Günther Friesinger, der künstlerische Leiter der Roboexotica, beschreibt das Festival als Kultveranstaltung: „Die Cocktail-Robots punkten mit humorvoller kulinarischer Bewirtung und direkter Interaktion mit den Gästen. Dadurch entstehen lustvolle Grenzgänge zwischen Kunst, Technik und wissenschaftlichem Fortschritt.“