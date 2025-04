Roozenbelt: Therapiegurt soll Schmerzen nach wenigen Minuten lindern

Das Vorarlberger Startup des Physiotherapeuten Eric Roozendaal nimmt mit Roozenbelt den Kampf gegen eines der häufigsten Gesundheitsprobleme unserer Zeit auf: Rückenschmerzen. Gründer Roozendaal blickt auf über 30 Jahre Berufserfahrung zurück und verspricht Schmerzlinderung durch lediglich fünfminütige tägliche Anwendung. Das Medizinprodukt wurde zur gezielten Entlastung der Bandscheiben und sanften Streckung der Wirbelsäule konzipiert.

Der Rückenstreckergurt entstand wie so oft aus der Not heraus: Während des ersten Corona-Lockdowns 2020 suchte Roozendaal nach einer Lösung, wie seine Patienten auch ohne direkten therapeutischen Kontakt Schmerzlinderung erfahren könnten. Der Vorarlberger erkannte den dringenden Bedarf an effektiven Heimtherapie-Lösungen und entwickelte sein Medizinprodukt.

Wie funktioniert der Roozenbelt?

Das Kernstück des Classic-Modells bilden zwei Expansionsbänder, die eine moderate Zugkraft erzeugen. Diese technische Lösung soll für eine kontrollierte Dehnung der Wirbelsäule sorgen und die Regeneration der Bandscheiben somit unterstützen. Die Anwendung erfolgt im Liegen und wurde laut Hersteller für Menschen mit leichten bis mittleren Rückenbeschwerden konzipiert.

Roozendaal betont die einfache Handhabung seines Systems: Nach dem Anlegen um den unteren Rücken und der individuellen Größenanpassung könne man die Zugkraft durch ein leichtes Anheben der Hüfte regulieren.

Das Produkt wird in zwei Varianten angeboten: Das Basismodell für 97 Euro beinhaltet den Gurt sowie ein kostenloses E-Book mit Gesundheitstipps. Es gibt auch eine Variante zum intensiven Dehnen mit vier statt zwei Expansionsbändern. Die erhöhte Zugkraft kostet 40 Euro mehr, inbegriffen ist hier ein Videokurs.

Der Physiotherapeut empfiehlt eine tägliche Nutzung von fünf bis zehn Minuten für optimale Ergebnisse. Die Intensität und Häufigkeit könne dabei individuell an die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden. Besonders geeignet sei das Produkt für Menschen mit Bürojob oder anderer sitzender Tätigkeit, die unter leichten bis mittleren Rückenverspannungen leiden – die Zielgruppe für den medizinischen Gurt ist demnach sehr breit. Wird der Roozenbelt die Investor:innen überzeugen können?

Roozenbelt tritt am 22. April bei der Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen vor die Investor:innen-Jury. Außerdem sind in der 9. Folge der 12. Staffel auch Naturally Naughty, Nappy Petite und Friends in Flats dabei. Mehr Infos zu allen Startups der neuen Staffel gibt es hier.