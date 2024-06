Scalable Capital eröffnet Standort in Wien

N26 ist bereits hier, Trade Republic, und natürlich Bitpanda – und jetzt eröffnet auch der Neobroker Scalable Capital aus München einen Tech Hub in Wien. Wien ist ja nach Berlin die Stadt mit den zweitmeisten Einwohner:innen im deutschsprachigen Raum, nachdem es Hamburg vor mehreren Jahren überholte, und insofern ein wichtiger Standort auch für Fintechs, die im gesamten DACH-Raum präsent sein wollen.

„Wir erweitern unsere Aktivitäten in Österreich. Als neues Mitglied der Tech-Community in Wien freuen wir uns darauf, mit lokalen Partnern zusammenzuarbeiten und unsere Investmentplattform mit neuen Ideen und Innovationen, die nun auch von Österreich aus entwickelt werden, auszubauen“, so Martina Forsthuber, Country Managerin Österreich von Scalable Capital, in einer Aussendung. Scalable Capital hat durchaus Österreichbezug, so ist Mitgründer Florian Prucker etwa aus Innsbruck, auch CTO Andreas Schranzhofer stammt aus Österreich. Man wolle „hochqualifizierten Fachkräfte aus der Region“ gewinnen.

Aktuell sind 14 Stellen von insgesamt etwa 100 offenen Positionen in Wien ausgeschrieben. Konkret wird das Büro um Startup Center Schönbrunn eröffnet. Insgesamt sind an den Standorten München, Berlin, Wien und London mehr als 500 Mitarbeitende beschäftigt.