Schrankerl: 1,5 Mio. Kredit sichert Fortbestand nach „Breakdown“ des CEO

Das Wiener Startup Schrankerl, das sich auf die Bereitstellung von frischer Verpflegung in Unternehmen über Selbstbedienungs-Kühlschränke spezialisiert hat, konnte eine wichtige Finanzierung in Höhe von 1,5 Millionen Euro durch die Austria Wirtschaftsservice (aws) und die Erste Bank sichern. Die Finanzierung erfolgt als Double-Equity-Kredit und soll das weitere Wachstum des Unternehmens unterstützen.

Nach erfolgreichen Finanzierungsrunden in den Jahren 2022 und 2023 sah sich das Startup Anfang 2024 aufgrund des herausfordernden Marktumfelds mit zusätzlichem Kapitalbedarf konfrontiert. Eine Bridge-Finanzierung über 500.000 Euro im September 2024 verschaffte dem Unternehmen zunächst eine „Atempause“, wie es in einer Aussendung heißt. „Obwohl wir jeden Monat stark wachsen, haben viele Unternehmen ihre Entscheidungen für ein Schrankerl hinausgezögert“, so CEO Stephan Haymerle in einer Aussendung.

Der Durchbruch gelang im November mit der Genehmigung des aws-Double-Equity-Kredits. Die Finanzierung ist an konkrete Zielvorgaben geknüpft, darunter ein Umsatzziel von 2,7 Millionen Euro bis Ende 2024 und eine Umsatzsteigerung von mindestens 40 Prozent im Jahr 2025. „Die Kapitalmärkte waren nahezu ausgetrocknet, und die psychische Belastung war enorm. Im Herbst hatte ich einen Breakdown, von dem ich mich aber mittlerweile erholt habe“, so Haymerle weiter.

Derzeit Netzwerk von 120 Kühlschränken in Betrieb

Aktuell betreibt Schrankerl etwa 120 Kühlschränke in verschiedenen Unternehmensstandorten in Wien, Oberösterreich und Salzburg. Der monatliche Umsatz beläuft sich auf circa 300.000 Euro. Das Unternehmen plant zunächst eine Optimierung der bestehenden Märkte, bevor weitere Expansionen erfolgen.

Die neue Finanzierung ermöglicht es dem Startup, sich auf nachhaltiges Wachstum und Effizienzsteigerung zu konzentrieren. Dabei bleiben Herausforderungen wie Inflation und steigende Lebensmittelkosten bestehen, die regelmäßige Preisanpassungen erforderlich machen.

CEO Stephan Haymerle bezeichnet die aws-Finanzierung als entscheidenden Wendepunkt für das Unternehmen. Die strukturierte Finanzierung zwingt zu strategischer Planung und bietet die Grundlage für den Weg zur Profitabilität. Die vergangenen Monate hätten die Bedeutung von Resilienz und klarer Planung verdeutlicht.