Schweizer Fintech Teylor kauft Factoring-Sparte eines Börsenunternehmens

Das Schweizer Fintech-Unternehmen Teylor hat die Übernahme der gesamten Factoring-Sparte der grenke AG bekannt gegeben. Diese strategische Akquisition ermöglicht Teylor die Expansion in sechs europäische Länder und stärkt seine Position als führende Plattform für KMU-Finanzierungen in Europa.

Die Akquisition umfasst im ersten Schritt die Factoring-Gesellschaften in Deutschland, Großbritannien, Irland, Polen und Ungarn. Mittelfristig plant Teylor die Übernahme aller Gesellschaften, einschließlich der Standorte in Italien und Portugal. Die sieben Ländereinheiten der grenke AG haben im vergangenen Jahr ein Factoring-Volumen von knapp einer Milliarde Euro ausgezahlt. Die Übernahme folgt auf den Kauf der Creditshelf AG im Jahr 2024 und ist Teil von Teylors langfristiger M&A-Strategie, eine paneuropäische Plattform für KMU-Finanzierungen aufzubauen.

Der Abschluss der Transaktion steht in Deutschland und Ungarn noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. Die vollständige Übernahme wird voraussichtlich noch 2025 erfolgen.

Strategische Bedeutung

Teylor bietet bereits seit Juni 2023 in Deutschland Factoring-Produkte in Kooperation mit der grenke AG an. Die Übernahme folgt auf die strategische Entscheidung der grenke AG, sich künftig auf ihr Kerngeschäft im Leasing-Bereich zu konzentrieren.

Für Teylor bedeutet die Akquisition einen wichtigen Schritt beim Aufbau eines eigenen Factoring-Geschäfts und bei der europaweiten Expansion. Nach der Übernahme der KMU-Finanzierungsplattform creditshelf im Mai 2024 ist dies bereits die zweite erfolgreiche Transaktion innerhalb eines Jahres.

Integration und Zukunftspläne

Nach Abschluss der Akquisition wird Teylor die einzelnen Ländereinheiten schrittweise übernehmen und vollständig in die Teylor-Plattform integrieren. Alle Standorte werden künftig unter der Marke Teylor weitergeführt, wobei der deutsche Standort in Baden-Baden verbleibt. Mit der geografischen Expansion und dem vergrößerten Team kann Teylor künftig mehr als 15 Millionen KMU bedienen, was mehr als die Hälfte des gesamten europäischen KMU-Marktes ausmacht. Bis Mitte 2026 soll die Teylor-Plattform in allen sieben Ländern verfügbar sein.

Teylor plant, seine Marktführerschaft im europäischen Markt für digitale KMU-Finanzierungen durch weitere strategische Akquisitionen im Verlauf des Jahres 2025 auszubauen. Für die aktuelle Übernahme war aufgrund des starken Kerngeschäfts keine Kapitalerhöhung erforderlich.

Banken-unabhängige Finanzierung für KMU

Teylor wurde 2018 von Patrick Stäuble gegründet und hat sich zu einem bedeutenden Innovationstreiber im europäischen Kreditmarkt entwickelt. Das Unternehmen mit Sitz in Zürich bietet digitale, bankenunabhängige Finanzierungslösungen für kleine und mittlere Unternehmen. Neben der Kreditvergabe unterstützt Teylor mit seiner Softwaresparte “Teylor Technologies” auch Banken und Finanzinstitute bei der Digitalisierung ihrer Kreditprozesse.